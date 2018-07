Futebol bate recorde no Twitter com mais de 7000 mensagens por segundo

SÃO PAULO - A final da Copa do Mundo feminina e a Copa América bateram recordes no Twitter, com 7196 e 7166 mensagens postadas por segundo, respectivamente, superando até mesmo o casamento na família real britânica e a morte de Osama bin Laden. A informação foi revelada pelos próprios donos da rede social.

O futebol move paixões e desperta o interesse até do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que contribuiu para o recorde do Twitter com os comentários que fez durante o jogo entre a seleção do seu país e o Japão no domingo.

Obama atualizou seu Twitter com cada gol da decisão feminina, e a final só foi decidida nos pênaltis, com vitória japonesa. Apesar do resultado, ele elogiou o time. "Não poderia sentir-me mais orgulhoso das jogadoras."

A partida entre Brasil e Paraguai, pelas quartas de final da Copa América, também foi seguida de forma massiva na rede de microblogs, e só perdeu por 30 mensagens a menos por segundo do que a final feminina. Mas o número foi maior do que o recorde anterior.

Passado. O último recorde antes deste intenso fim de semana de competições futebolísticas havia sido registrado no final do ano passado, quando os tuiteiros aproveitaram para felicitar a chegada de 2011 a uma velocidade de pouco mais de 6900 mensagens por segundo.

Outros eventos que geraram grande quantidade de 'tweets' foram a morte de Bin Laden - 5.106 mensagens por segundo - e o Super Bowl em fevereiro - 4.064 mensagens.

A vitória da Espanha sobre a Holanda na final da Copa do Mundo em julho de 2010 registrou 3.051 mensagens, mas a cifra recorde no torneio - 3.283 - foi alcançada quando o Japão venceu a Dinamarca na fase de grupos, comprovando a penetração do Twitter no país asiático. O recorde reflete também a febre que se tornou a rede social. Atualmente, são publicadas, em média, 200 milhões de mensagens por dia, contra as 10 milhões de dois anos atrás.