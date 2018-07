'Futebol brasileiro precisa superar amadorismo', diz Raí Campeão mundial pela seleção brasileira na campanha do tetra, o ex-jogador Raí considera que a goleada sofrida pelo Brasil para a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo impõe a necessidade de uma mudança na dependência do futebol brasileiro do improviso e da habilidade, somente.