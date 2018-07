Futebol brasileiro tem 96% dos jogadores com salários de até R$ 5 mil

A CBF divulgou nesta terça-feira, através da sua diretoria de registros e transferências, um raio X do futebol nacional em que aponta que o imaginário de grandes salários de jogadores é realidade para apenas uma pequena parcela deles. Afinal, de acordo com seus contratos de trabalho, 96,08% deles não receberam mais do que R$ 5 mil por mês em 2015.

O Brasil, segundo o estudo, possui 28.203 jogadores profissionais sob contrato. Desse universo, 23.238 ou 82,4%, ganham salários de até R$ 1 mil, lembrando que hoje o salário mínimo é de R$ 880. Um contingente de 3.859 atletas, ou 13,68%, estão no patamar seguinte, de salários que vão até R$ 5 mil.

Além disso, apenas 226 jogadores estão incluídos no que pode ser considerada a elite do futebol brasileiro, com salários superiores a R$ 50 mil. O estudo aponta que 78 desses receberam entre R$ 100 mil e R$ 2000 mil, 35 ganharam entre R$ 200 mil e R$ 500 mil e apenas um teve salário superior a R$ 500 mil no ano passado.

Vale destacar, porém, que muitos jogadores fazem contratos com clubes em que também recebem parte dos seus vencimentos em acordos de direitos de imagem e que o estudo da CBF só aponta os salários registrados nas carteiras de trabalho.

TRANSFERÊNCIAS - O raio X também revela que o futebol brasileiro registrou lucro nas transferências internacionais em 2015. O superávit das equipes do País em negociações foi de R$ 565.353.600. No ano passado, 1.212 jogadores deixaram o País e se transferiram para o exterior, sendo que 99 delas envolveram o pagamento de valores, que totalizaram R$ 679.740.600. Do exterior, 648 jogadores retornaram ao Brasil, sendo que apenas 15 delas foram transferências com o desembolso de valores. E o total investido nas negociações foi de R$ 114.387.000.

Veja os dados divulgados pela entidade máxima do futebol brasileiro:

REGISTRO / BALANÇO DE 2015

Contrato / Definitivo 28.203

Vínculos Não Profissionais 22.782

Contrato / Empréstimo 1.674

Rescisão de Contrato 7.973

Rescisão Judicial 131

Transferências Nacionais 14.331

Clubes Profissionais 776

Clubes Amadores 435

Clubes Formadores 27

Atletas Estrangeiros 83

Intermediários 115

REGISTRO ATIVO / JANEIRO DE 2016

Contratos Ativos 11.571

Vínculos Não Profissionais 18.341

Clubes Formadores 42

Atletas Estrangeiros 56

TRANSFERÊNCIAS / 2015

BRASIL PARA O EXTERIOR

Atletas Amadores 232

Atletas Profissionais (TMS) 771

Atletas Profissionais Como Amadores (sai do Brasil como profissional para atuar como amador em outro país) 209

Total 1.212

Transferências com valores 99

Valor total R$ 679.740.600,00

EXTERIOR PARA O BRASIL

Atletas Amadores 68

Atletas Profissionais (TMS) 580

Total 648

Transferências com valores 15

Valor total R$ 114.387.000,00

SALÁRIOS DOS JOGADORES

ATÉ R$ 1.000,00 23.238 82,40%

R$ 1.000,01 ATÉ R$ 5.000,00 3.859 13,68%

R$ 5.000,01 ATÉ R$ 10.000,00 381 1,35%

R$ 10.000,01 ATÉ R$ 50.000,00 499 1,77%

R$ 50.000,01 ATÉ R$ 100.000,00 112 0,40%

R$ 100.000,01 ATÉ R$ 200.000,00 78 0,28%

R$ 200.000,01 ATÉ R$ 500.000,00 35 0,12%

Acima de R$ 500.000,01 1 0,00%

TOTAL 28.203