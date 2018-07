'Futebol é secundário. Tito luta pela vida', diz Daniel Alves sobre treinador

SÃO PAULO - Enquanto o Barcelona vencia o Valladolid por 3 a 1, no último jogo do ano, sábado, o técnico Tito Vilanova recebia alta no Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona, depois de ser submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor na glândula parótida. Com o sucesso na operação, Tito vai continuar o tratamento com quimioterapia e radioterapia por mais seis semanas.

Emocionado, o lateral Daniel Alves, que atuou como titular e teve ótima atuação, dedicou a vitória ao treinador. "Essa vitória foi para o Tito", afirmou.

Em entrevista exclusiva ao Estado, o lateral do Barcelona comenta o impacto do tratamento sobre os jogadores e o excelente momento do Barcelona, que venceu 16 das 17 partidas do Campeonato Espanhol. Daniel também fala sobre a mudança da comissão técnica de seleção e as expectativas para as próximas convocações.

Estado: O capitão Puyol reconheceu que a notícia da doença do treinador foi um golpe duro para a equipe. Contra o Valladolid, vocês fizeram uma homenagem a ele. Como você está se sentindo em relação a esse assunto?

Daniel Alves: Foi uma surpresa e motivo de felicidade saber que ele já estava em casa (após a cirurgia). Nós estamos aqui para ajudá-lo, de qualquer maneira que ele precisar. Por isso, a vitória foi dedicada a ele. O futebol é secundário agora. Ele está lutando pela vida.

Com a vitória sobre o Valladolid, o Barcelona encerrou 2012 com uma marca impressionante no Campeonato Espanhol: 16 vitórias e um empate (contra o Real Madrid). O título já está definido?

Daniel Alves: Construímos uma vantagem considerável porque aproveitamos bem o momento dos rivais, que perderam alguns pontos. É uma vantagem que deve ser administrada, mas ainda temos muitos jogos pela frente. Estamos apenas na 17.ª rodada. Temos de trabalhar para ampliar essa vantagem na sequência do Campeonato Espanhol.

Você se surpreendeu com esse desempenho?

Daniel Alves: Não existe surpresa. Estamos colhendo os frutos do que plantamos. O trabalho tem sido bem feito e, por isso, os resultados aparecem.

E a Copa dos Campeões? Também é possível avançar?

Daniel Alves: Todos os confrontos da Copa dos Campeões são marcados pelo equilíbrio. Não temos que ficar pensando nos rivais, escolhendo esse ou aquele. Temos de continuar com esse ritmo e essa concentração para avançar até o título.

A filosofia de jogo do Barcelona deve ser mantida nos próximos anos já que Messi, Xavi e Puyol renovaram seus contratos e o seu vai até 2015...

Daniel Alves: Estou muito feliz no Barcelona e ficou contente também pela renovação de contrato dos meus companheiros. Quero continuar desfrutando esses grandes momentos.

Tito Vilanova e Guardiola são parecidos?

Daniel Alves: Sim, mas não são iguais. A filosofia foi mantida. O Tito já opinava na época do Guardiola e tivemos uma boa sequência.

Por que a imprensa espanhola sempre noticia uma possível negociação envolvendo seu nome? A última foi uma provável saída para o Arsenal, da Inglaterra...

Daniel Alves: Essas notícias são criadas para tentar desestabilizar nosso ambiente. Enquanto o presidente do Barcelona não disser que não sirvo mais para a equipe, não tenho de me preocupar. Pretendo cumprir meu contrato e atingir os objetivos. Não tenho problema nenhum no Barcelona e estou muito bem.

Você foi titular contra o Valladolid, mas não vinha atuando nas últimas partidas. Isso é um motivo de preocupação para você?

Daniel Alves: Temos um grupo muito qualificado e não existem titulares definidos. Existem aqueles jogadores que atuam mais ou outros que jogam menos. Todos têm seu espaço, buscam os mesmos objetivos e, por isso, o time vem conseguindo bons resultados. Não tenho problemas para competir ou disputar posição.

Você já está totalmente recuperado das contusões?

Daniel Alves: Estou em processo de recuperação. Felizmente, a cada jogo estou retomando as melhores condições e já consigo jogar no mesmo nível do restante da equipe do Barcelona. Aos poucos, vou recuperar minha forma ideal.

Até essa temporada, você não havia tido muitas contusões ao longo da carreira...

Daniel Alves: É verdade. Parece que muitos problemas que eu não tive na carreira apareceram agora. Mas estou me recuperando bem e estou forte em termos físicos e também psicológicos para voltar a atuar em alto nível.

Você sempre esteve presente nas últimas convocações da seleção brasileira. O que você achou da mudança na comissão técnica, a saída do Mano Menezes e o retorno do Felipão?

Daniel Alves: Temos de encarar as mudanças sempre de uma maneira positiva. É preciso agradecer o que o Mano fez pela seleção, mas agora é o momento de dar continuidade. É um novo desafio. A gente sempre esteve na seleção para ajudar quem estava no comando. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Temos muitas competições importantes em 2013, como a Copa das Confederações, e esse momento é união de esforços.

Qual sua expectativa em relação às próximas convocações?

Daniel Alves: Cada vez que fui convocado, tentei mostrar minhas virtudes e aceitar as decisões para ajudar a seleção. Vou continuar com esse pensamento.

Está ansioso?

Daniel Alves: Ansioso, não. Mas esse é um momento especial para a seleção. Todos nós - jogadores e torcedores - somos apaixonados pela seleção brasileira. A Copa das Confederações e a Copa do Mundo serão momentos importantes para todos mostrarem essa paixão.