Futebol é suspenso na Grécia após árbitro ser agredido em Atenas

A Federação Grega de Futebol anunciou nesta sexta-feira a suspensão, por tempo indeterminado, de todos os campeonatos profissionais de futebol do país. Mais cedo, um árbitro aposentado foi agredido por dois homens em Atenas, capital da Grécia, causando insegurança entre os juízes.

Christoforos Zografos, de 45 anos, foi árbitro do quadro da Fifa e se aposentou recentemente, assumindo o cargo de diretor assistente do Comitê Central de Arbitragem da Federação Grega. É ele um dos responsáveis por indicar árbitros para as partidas dos campeonatos locais.

Nesta sexta, ele foi agredido por dois homens que se aproximaram dele em uma motocicleta em Kolonos, região oeste de Atenas. Zografos foi internado em um hospital da capital enquanto a polícia ainda não tem pistas dos agressores. Em comunicado, a Federação Grega disse que não vai indicar árbitros para jogos até que "medidas imediatas" sejam tomadas para proteger os juízes.

Em setembro, o governo de Atenas anunciou a suspensão de todas as competições esportivas profissionais do país por uma semana, depois de confirmada a morte de Kostas Katsoulis, um torcedor do Ethinikos Piraeus, de 46 anos, vítima da violência entre torcidas.

Katsoulis ficou internado por duas semanas em um hospital militar de Atenas. Ele foi ferido em uma briga entre torcidas em um jogo da terceira divisão, entre Irodotos e Ethinikos Piraeus, na ilha de Creta.