Futebol feminino bate recorde histórico de público em clássico Barcelona x Real Madrid

O clássico entre Barcelona e Real Madrid, disputado nesta quarta-feira no Camp Nou, bateu o recorde histórico de público em um jogo de futebol feminino entre clubes. Ao todo, 91.553 pessoas compareceram ao estádio da equipe catalã para acompanhar o duelo válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões. A partida terminou com vitória do Barcelona, por 5 a 2, e classificação da equipe para a semifinal.

O jogo já estava tomado de expectativa nos últimos dias com a possibilidade de quebra de recorde. As ruas do entorno do estádio foram tomadas pelas cores do Barcelona. O jogo desta quarta-feira superou o melhor público do Camp Nou na temporada 2021/2022, que havia sido registrado no clássico masculino entre as equipes catalã e madrilenha. Na ocasião, 86.442 assistiram ao jogo presencialmente.

A marca é ainda mais importante dadas as dificuldades que o Barcelona enfrentou desde o começo da temporada em convencer seus torcedores a comparecerem ao estádio para os jogos do time masculino. Diante da grave crise financeira e saída do ídolo Lionel Messi, a torcida catalã demorou a crer que a equipe atingiria um bom patamar.

Para além do grande resultado dentro de campo,os torcedores nas arquibancadas preparam um grande mosaico, que exibia os dizeres "more than empowerment", que significam "mais que empoderamento". A frase faz alusão ao slogan do clube "mais que um clube", motivado por toda o seu envolvimento social, político e cultural na região da Catalunha.

No jogo, o Barcelona abriu o placar logo aos 8 minutos, com gol de León. O Real Madrid reagiu, empatou aos 16 com Carmona - de pênalti - e virou, no início do segundo tempo, com Zornoza. As catalãs foram buscar a virada poucos minutos depois com Bonmatí e Pina. Alexia Putellas - melhor jogadora do mundo - e Hansen completaram o placar. Com a vitória por 5 a 2 sobre as merengues, o Barcelona garantiu vaga na semifinal e aguarda por Arsenal, da Inglaterra, ou Wolfsburg, da Alemanha.