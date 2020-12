Futebol feminino terá 3 finais estaduais e um jogo valendo acesso nacional na TV no fim de semana

O fã do futebol feminino terá diversas opções para acompanhar neste fim de semana nos canais de tevê. Entre o sábado e o domingo, serão exibidas três decisões de campeonatos estaduais - de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul -, assim como a definição do último acesso à elite do futebol nacional. Os jogos serão: Atlético-MG x Cruzeiro, no sábado, Ferroviária x Corinthians, Grêmio x Internacional e Ceará x Botafogo, todos no domingo.

As transmissões de jogos de futebol feminino se iniciarão às 11 horas deste sábado, com a decisão do Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro. O confronto, por si só especial por se tratar de um dos maiores clássicos do País, terá transmissão da TV Cultura, para todo o Brasil, e pela Rede Minas, para Minas Gerais. A narração será de Natália Lara.

Leia Também Em ano com poucos jogos, seleção feminina fecha 2020 em 8º no ranking da Fifa

Além disso, o palco do duelo será marcante, o Mineirão. Os times vinham mandando seus jogos na Vila Olímpica e na Toca da Raposa I, mas acertaram a realização do confronto no principal palco do futebol local. O Cruzeiro é o atual campeão estadual.

“A expectativa de jogar essa final do Mineirão é muito grande, ainda mais por ser contra um time em que existe muita rivalidade. Isso motiva a gente e com certeza estamos muito motivadas para essa final. Se Deus quiser vamos conquistar este título, esse bicampeonato, e dar esse presente pra nossa torcida que tanto nos apoia”, disse Mariana Santos, atacante do Cruzeiro. ""A expectativa é a melhor possível. A gente vem treinando bem, já vimos como é o jogo delas nos dois jogos da primeira fase e estamos confiantes para a final", comentou a meio-campista atleticana Flávia Pissaia.

As outras três partidas com transmissão da tevê serão realizadas no domingo. Às 10 horas, a RBS exibirá para o Rio Grande do Sul a decisão do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Internacional. O time buscará o bicampeonato no clássico marcado para a Arena Cruzeiro.

Logo depois, às 11 horas, Ferroviária e Corinthians duelam na reedição das finais do Brasileiro e da Libertadores de 2019. O confronto decide o Campeonato Paulista e será disputado na Fonte Luminosa, em Araraquara. O time da capital está em vantagem por ter vencido o primeiro duelo por 3 a 1.

Essa partida terá transmissão do SporTV e da TV Cultura, novamente com Natália Lara na narração. E há, também, a opção do rádio. A CBN, que tem transmitido jogos de clubes de futebol feminino desde a finalíssima do Brasileirão, voltará a cobrir o duelo. No primeiro confronto, todo o estado de São Paulo e boa parte da rede, transmitiu o duelo na Arena Barueri.

"Sabemos da qualidade do nosso grupo, e é nisso que eu acredito. Temos que pegar os pontos positivos, trabalhar os pontos negativos e naturalmente a Ferroviária será mais agressiva, e as meninas estão cientes disso. Elas querem muito brigar por esse título e faremos isso no jogo”, falou Tatiele Silveira, técnica da Ferroviária.

Já com três campeões estaduais definidos, o quarto e último confronto decisivo e com transmissão da tevê será Ceará x Botafogo, às 20 horas, no Castelão, com transmissão da Bandeirantes. O time carioca ganhou o jogo de ida das quartas de final da Série A2 do Brasileiro Feminino por 3 a 1.

A equipe que avançar conseguirá o último acesso, sendo que os outros três foram conquistados por Bahia, Real Brasília e o catarinense Napoli Caçadorense. "A gente sabe o que tem e o que não tem que fazer em campo. Agora, a gente treina focando mais no tático. Além claro de algumas jogadas ensaiadas, partindo do princípio do que entendemos ser o ponto fraco do nosso adversário", afirmou Karin, zagueiro do Ceará.

OUTRAS TRANSMISSÕES

O boom de interesse sobre o futebol feminino marcou a realização do Mundial de 2019, em que a seleção brasileira caiu nas oitavas de final. E vem se mantendo em 2020. No Brasileirão, todos os jogos tiveram transmissões, seja pelo MyCujoo, pelo Twitter ou pela Band - a ESPN começou a exibir o torneio nas semifinais. O canal da Disney também possui os direitos da Liga dos Campeões, do Campeonato Inglês e da Copa da Rainha.