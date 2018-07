Futebol inglês tem novo caso de racismo investigado A polícia revelou nesta terça-feira que está investigando um novo caso de racismo ocorrido no Campeonato Inglês. No último sábado, torcedores do Sunderland, que jogava em casa, foram flagrados fazendo gestos imitando macacos na direção do atacante Romelu Lukuku, do West Bromwich.