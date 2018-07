Futebol: Marseille concorda em vender Remy para o Newcastle

"Chegamos a um acordo com o Newcastle. Demos permissão para Loic negociar com eles," disse Labrune à rádio francesa RMC.

De acordo com a imprensa, o time da primeira divisão inglesa vai pagar um salário de 10,5 milhões de euros (14,01 milhões de dólares) para Remy, de 26 anos, que jogou 17 partidas e fez quatro gols pela seleção da França.

Remy, que participou da partida do Marseille contra o Sochaux pela Liga 1, no domingo, tinha deixado seus companheiros de time para discutir os termos com o time da Premier League, disse uma fonte próxima do clube.

O atacante deve se juntar aos outros seis franceses do Newcastle, 16º colocado no campeonato, entre eles Mathieu Debuchy, última contratação do time, e vai substituir Demba Ba na frente, depois da saída do senegalês para o Chelsea.

Propenso a lesões, Remy, que chegou no Marseille em 2010 e marcou 27 gols em 60 jogos pela Liga nas suas duas primeiras temporadas com o time, tem lutado para reencontrar a sua boa forma desde que uma lesão na coxa o tirou da seleção francesa para a Eurocopa de 2012.

Ele começou jogando em apenas dois jogos nesta temporada, com o técnico Elie Baup preferindo usar o atacante Andre-Pierre Gignac ou Jordan Ayew na frente.

Remy já participou de 164 partidas da Liga 1 e marcou 57 gols desde a sua estréia com o Olympique de Lyon, em 2006.

(Reportagem de Gregory Blachier)