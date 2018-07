FUTEBOL-Messi, C.Ronaldo e Iniesta são finalistas do prêmio Bola de Ouro

Messi é atual tricampeão do prêmio e Ronaldo o conquistou em 2008. Nenhum dos três finalistas levou o título da Liga dos Campeões este ano, mas os dois primeiros tiveram participações marcantes por seus clubes, enquanto Iniesta teve boa atuação pela Espanha, campeã da Eurocopa-2012.

"Acho que está perfeita mais uma vez essa seleção", disse o ex-atacante brasileiro Ronaldo, para depois explicar sua preferência. "Ainda acho que Messi está um degrau acima de Cristiano Ronaldo."

Cristiano Ronaldo comandou o Real Madrid ao título do Campeonato Espanhol na temporada passada, enquanto Messi foi o artilheiro da Liga dos Campeões pela quarta vez consecutiva. Já Iniesta teve papel decisivo no título espanhol da Eurocopa.

"O futebol espanhol está muito forte. Vimos o que fizeram na Eurocopa, será interessante ver a Copa das Confederações", disse o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, sobre o torneio que será disputado no ano que vem no Brasil.

O vencedor da Bola de Ouro, que é determinado numa eleição entre técnicos e capitães de seleções nacionais, além de representantes da mídia, será divulgado numa cerimônia de gala em Zurique, no dia 7 de janeiro de 2013.

O atacante Neymar, do Santos, era o único brasileiro entre os 23 finalistas anunciados no fim de outubro, mas, pelo segundo ano seguido, ficou fora da lista dos três melhores.

"O Neymar está na lista dos 23. Isso já é um reconhecimento para alguém que joga no Brasil. Na Europa pouco se vê do Neymar. O mundo ainda não conhece o futebol dele. Para ele estar entre os três melhores ou ele tem que jogar na Europa ou arrebentar com a seleção em 2014", disse Ronaldo.

Entre as mulheres, a brasileira Marta, vencedora do prêmio por cinco vezes entre 2006 e 2010, está no meio das três finalistas ao lado das norte-americanas Alex Morgan e Abby Wambach.

"Você tem cinco estrelas", disse o presidente da Fifa, Joseph Blatter, à jogadora brasileira, também presente na entrevista coletiva em São Paulo. "Fico feliz de vê-la mais uma vez na lista."

