Futebol na Grécia é suspenso por tempo indeterminado

A guerra campal antes e durante o clássico entre Olympiakos e Panathinaikos, domingo, em Atenas, fez o governo grego agir. Nesta quarta-feira, o ministro adjunto de Esporte, Stavros Kondonís convocou os principais dirigentes esportivos do país para anunciar a suspensão de todos os campeonatos locais por tempo indeterminado.

Serão paralisados os torneios de primeira, segunda e terceira divisão até que os soluções contra a violência sejam colocadas em prática. Kondonís sugere a utilização de um passaporte eletrônico que identifique o comprador dos ingressos, o fim das torcidas organizadas e a colocação de câmeras de seguranças nos estádios.

No clássico de domingo, com mando do Panathinaikos, torcedores alviverdes atiraram diversos objetos no campo antes da partida e chegaram a obrigar os dois times a saírem correndo para os vestiários, invadindo o gramado. Os hooligans do Panathinaikos também entraram em confronto com a polícia dentro do estádio Apostolos Nikolaidis.

A paralisação é a terceira (e mais séria) apenas nesta temporada do futebol grego. Em setembro, o governo de Atenas anunciou a suspensão de todas as competições esportivas profissionais do país por uma semana, depois de confirmada a morte de Kostas Katsoulis, um torcedor do Ethinikos Piraeus, de 46 anos, vítima da violência entre torcidas em um jogo da terceira divisão.

Depois, em novembro, o torneio foi suspendido após um árbitro aposentado ser agredido por dois homens em Atenas. Christoforos Zografos era diretor assistente do Comitê Central de Arbitragem da Federação Grega e um dos responsáveis por indicar árbitros para as partidas dos campeonatos locais. Ele foi agredido por dois homens que se aproximaram dele em uma motocicleta.