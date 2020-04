'Futebol na Itália só volta quando as condições de saúde permitirem', diz Liga

O futebol na Itália só vai retornar aos gramados "quando as condições de saúde permitirem". O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, pela direção da Série A, após uma reunião com representantes das 20 equipes da primeira divisão. O "calcio" e todas as atividades esportivas estão suspensas no país desde 9 de março por causa da pandemia do coronavírus.

"A liga aguardará decretos do governo para tomar qualquer atitude. A consideração principal é o cuidado com a saúde dos atletas e de todas as pessoas envolvidas", afirmou um comunicado da entidade.

Um novo decreto do governo emitido nesta semana proíbe que os clubes organizem treinos, mesmo em pequenos grupos de jogadores por pelo menos mais dez dias.

A liga italiana tem 12 rodadas pendentes e mais quatro jogos que foram adiados. A Juventus lidera com 63 pontos, contra 62 da Lazio. A Internazionale está em terceiro lugar, com 54 pontos.

Além disso, as semifinais da Copa da Itália foram interrompidas após os jogos de ida. O Napoli venceu a Internazionale, em Milão. Mesmo local em que Milan e Juventus empataram por 1 a 1.