Futebol nordestino vai receber R$ 100 milhões da televisão

FORTALEZA - A inauguração da Arena Castelão já rendeu o primeiro benefício para o futebol do Nordeste nesses novos tempos. Neste domingo, o canal de TV Esporte Interativo anunciuou em Fortaleza que investirá pelo menos R$ 100 milhões no futebol da região nos próximos dez anos, além de garantir a transmissão de todos os jogos da Copa do Nordeste por igual período.

A iniciativa atende a uma estratégia comercial da emissora e também é um incentivo para o futebol da região. "Decidimos investir com base na crença enorme que temos na força e na paixão do futebol nordestino'', disse Edgar Chagas Diniz, presidente do Esporte Interativo.

Para ele, o futebol da região é mau atendido em nível de divulgação, principalmente em relação à transmissão de partidas de futebol pela televisão. "O Nordeste é negligenciado, mas quando se olha para a Copa de 2014, constata-se que a maior parte dos estádios fica na região - além do Castelão, há a Fonte Nova, a Arena Pernambuco e a Arena das Dunas, em Natal.

"E o Nordeste é o segundo maior mercado em termos de consumo, atrás apenas de São Paulo'', afirmou o executivo. A distribuição dos R$ 100 milhões que serão destinados ao futebol nordestino ficará a cargo da Liga do Nordeste, que deverá se basear em critérios técnicos. No futuro, é possível que o Esporte Interativo venha a brigar pelo direito de transmissão de alguns estaduais nordestinos, atualmente com a Rede Globo e o SporTV, além de também investir numa Copa do Nordeste sub-20.