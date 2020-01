Futebol nunca será só um jogo

Em praticamente todas as viagens que faço a lazer, tento incluir no meu roteiro visitas a estádios de futebol. É um hobby. Ou melhor, uma paixão. Não é exagero dizer que também é cultura. Considero a visitação a estádios (antigos ou modernos) mais do que um passeio pela história dos clubes. Entre documentos, fotos, uniformes, vídeos e, lógico, taças, estão o presente, o passado e o futuro dos clubes e, consequentemente, da sociedade local. Não podemos pensar o país sem pensar o futebol. Esporte também é sinônimo de turismo. Não à toa, em várias partes do mundo os estádios são importantes para atrair turistas.

Na minha lista de favoritos estão os badalados Camp Nou (Barcelona), Santiago Bernabéu (Madri), Emirates Stadium (Arsenal) e Allianz Arena (Bayern de Munique). Também gostei muito de dois estádios velhos – desculpem, mas não encontrei outro adjetivo mais adequado –, porém históricos e simpáticos aqui na América do Sul: Centenário (Montevidéu) e La Bombonera (Boca Juniors).

Para quem for a Munique, por exemplo, vale a pena dedicar algumas horas do dia à Allianz Arena. Lá está o museu do Bayern de Munique chamado de Erlebniswelt ("mundo de experiência"’ em tradução literal), que conta a história do clube alemão desde a sua fundação, em 1900. Uma nova ala do museu narra o título da Copa do Mundo de 2014 a partir de sete jogadores do Bayern que participaram da conquista da Alemanha. Felizmente não há referências à atuação desses atletas na goleada por 7 a 1 sobre o Brasil. O espaço reúne mais de 2.600 peças e recebe anualmente cerca de 300 mil visitantes que garantem ao Bayern mais de ¤ 3,6 milhões por temporada.

Outra dica é o Camp Nou Experience. Dependendo da época do ano, as filas são extensas, mas a espera compensa. É possível conhecer vestiários, tribuna de imprensa, camarotes e sala de troféus do Barcelona. Ali também há destaque para os feitos de craques brasileiros que vestiram a camisa do time catalão, como Romário, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, entre outros. Mas é o não tão craque Belletti quem chama mais atenção. As chuteiras usadas pelo autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal na final da Liga dos Campeões de 2006 estão lá, inclusive com tufos de grama do Stade de France na sola.

Em Londres, se você der sorte como eu, a visita ao belíssimo Emirates Stadium é guiada por um ex-jogador do Arsenal. Ou seja, mais do que a detalhes técnicos do estádio inaugurado em 2006 é possível ouvir história saborosas e voltar ao passado.

Aqui na América do Sul, o estádio mais emblemático é o Centenário de Montevidéu. Palco da primeira Copa do Mundo, em 1930, tem uma seção especial dedicada ao Maracanazzo. Os campeões mundiais de 1950 no Rio são tratados como verdadeiros heróis nacionais. Dolorido para o brasileiros, mas justo para os uruguaios. Afinal, futebol nunca será só um jogo.

SERVIÇO

Local: Camp Nou - C. d'Arístides Maillol, 12, 08028 - Barcelona - Espanha.

Site: https://www.fcbarcelona. com/en/tickets/camp-nou- experience

Datas e horários: Segunda a sábado das 09h30 às 19h30. Os horários podem variar aos domingo e feriados.

Duração média do tour: 1h30min

Ingressos: as entradas variam de 35 euros (R$ 159) a 149 euros (R$ 677).

SERVIÇO

Local: Estádio Santiago Bernabéu - Av. de Concha Espina, 1, 28036 - Madrid - Espanha.

Site: https://www.realmadrid. com/pt/bilhetes/tour-bernabeu

Datas e horários: Segunda a sábado das 09h30 às 19h00. Domingos e feriados das 10h00 às 18h30.

Ingressos: as entradas variam de 25 euros (R$ 113) a 31 euros (R$ 140).

SERVIÇO

Local: Allianz Arena - Werner-Heisenberg-Allee 25, 80939 - Munique - Alemanha.

Site: https://allianz-arena.com/en/tours-and-fcb-erlebniswelt/arena-tours/combi-tour

Datas e horários: todos os dias das 09h às 16h30.

Duração média do tour: 1h.

Ingressos: as entradas variam de 11 euros (R$ 50) a 19 euros (R$ 86).

SERVIÇO

Local: Estádio Giuseppe Meazza - San Siro - Piazzale Angelo Moratti, 20151 - Milão - Itália.

Site: https://www.sansirostadium.com/en/museum-tour/tour

Datas e horários: todos os dias das 09h30 às 18h. Durante o inverno o local fecha às 17h.

Ingressos: as entradas variam de 12 euros (R$ 54) a 18 euros (R$ 81). Crianças menores de seis anos não pagam.

SERVIÇO

Local: La Bombonera - Brandsen 805, C1161 CABA - Argentina.

Site: http://www.museoboquense.com/

Datas e horários: Segunda a sábado das 09h30 às 19h30. Os horários podem variar aos domingo e feriados.

Duração média do tour: 1h30min

SERVIÇO

Local: Vélodrome - 3 Boulevard Michelet, 13008 - Marseille - França.

Site: https://www.orangevelodrome.com/en/visits/

Datas e horários: Quarta, sexta, sábado e domingo das 10h às 18h.

Ingressos: as entradas custam 18 euros (R$ 82). Crianças de 6 a 12 anos e pessoas com deficiência pagam 12 euros (R$ 54).

SERVIÇO