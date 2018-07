Apenas oito representantes nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O cenário dá o tom do momento do futebol paulista: em 11 anos, o número de clubes nunca foi tão baixo no Estado de São Paulo - no total, são oito times, quatro em cada divisão, com proporção de apenas 20% em relação ao geral. Em 2003, por exemplo, 12 times paulistas disputavam os dois maiores campeonatos nacionais do País (25% do total). O número chegou a 13 em 2005, de um total de 44 equipes (30%).

Neste período de decadência, times tradicionais como Marília, Paulista, União São João, Santo André e União Barbarense deixaram de fazer parte do Campeonato Brasileiro, limitando-se apenas à Copa Paulista. Guarani e São Caetano amargam as últimas posições da Série C. O time de Campinas, campeão brasileiro em 1978 e vice em 1986, ocupa apenas a oitava posição no grupo com dez equipes. O time do ABC, finalista nas edições de 2000 e 2001, está na zona de rebaixamento.

Há lugar ainda para os itinerantes na derrocada paulista. O Guaratinguetá, que mudou de nome para Americana em 2011 (voltando às origens no ano seguinte), chegou à Série B em 2009, mas não escapou do descenso no ano passado. Destino parecido teve o Barueri, que esteve na elite do Brasileirão em 2009. Como Grêmio Prudente, no ano seguinte, a equipe da Grande São Paulo acabou rebaixada à Série B. Dois anos depois, foi à quarta divisão - na edição atual, conquistou apenas uma vitória em oito jogos.

A situação, de acordo com Nilso Moreira, presidente do Penapolense, está ligada à falta de calendário no segundo semestre e aos salários pagos aos atletas. "O futebol brasileiro precisa mudar. Ninguém faz mágica. Os salários estão altos por causa da competitividade entre os clubes", disse o dirigente. O Penapolense, por exemplo, perdeu 14 atletas do time que chegou à semifinal do Campeonato Paulista deste ano. O custo alto da folha de pagamento dificulta a gestão. "É preciso conviver com déficit no segundo semestre. Estamos no vermelho", frisou

Segundo Nilso, não vale a pena disputar a Série D, pois a renda e a falta de patrocínio não cobrem todos os custos do clube. "Não temos escolha, conquistamos o direito (de jogar) no campo. Vamos continuar jogando."

A Federação Paulista de Futebol foi procurada para comentar o momento dos clubes, mas não se manifestou.

FUTURO

Além de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, mais quatro clubes integram a lista dos times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O time com melhor situação na luta por uma vaga na elite é a Ponte Preta, que faz campanha regular, próxima ao G-4. Oeste, Bragantino e Portuguesa lutam contra o rebaixamento. A pior situação é do time do Canindé, afundado na zona do descenso.

Dessa forma, a proporção de paulistas nas duas principais divisões do futebol brasileiro pode cair ainda mais. O cenário é o oposto do vivido pelo futebol catarinense, por exemplo. Pela primeira vez na história, três deles estão na elite: Chapecoense, Criciúma e Figueirense. Além disso, Avaí e Joinville fazem boa campanha na Série B.