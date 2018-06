Futebol sai da arquibancada e ganha leitores nas livrarias

A proximidade da Copa do Mundo automaticamente torna todo brasileiro um especialista no futebol. Para ir além do time está muito recuado, é importante vencer na estreia, 2 a 0 é um placar perigoso e um boa equipe começa pela defesa, o Estado selecionou alguns livros que podem ampliar o conhecimento sobre a modalidade mais praticada no País.

+ PVC reúne em livro mitos e curiosidades sobre a história do futebol brasileiro

+ Com memórias do Maracanã e de ‘peladas’, Trajano fecha trilogia

Não que o leitor vá sair por aí falando um Titês fluente, a propagar marcação alta, último terço do campo e minutagem no almoço de família. A ideia não é essa.

Abaixo, foram escolhidos cinco lançamentos de 2018, cinco grandes obras de literatura com o futebol como tema e um livro que precisa urgentemente de tradução para o português. Tem para todos os gostos: da história da evolução tática do futebol brasileiro, passando pelos bastidores do maior escândalo de corrupção da modalidade, romances e até poemas que transbordam as quatro linhas.

Escola Brasileira de Futebol

Paulo Vinícius Coelho conta pela primeira vez a história do futebol brasileiro sob o ponto de vista do jogo. O jornalista detalha as mudanças táticas e a evolução do esporte. Nessa trajetória, relembra as grandes seleções do Brasil, os bastidores das grandes conquistas, como as da Copa de 1970 e 2002, e ajuda a desvendar os mistérios das derrotas inesquecíveis, como no Mundial de 1982 e o 7 a 1 contra a Alemanha.

- Autor: Paulo Vinícius Coelho

- Editora: Objetiva

- 294 páginas

- R$ 44,90

Cartão Vermelho

O jornalista canadense Ken Bensinger revela os detalhes do maior caso de corrupção da história do futebol. O livro será lançado mundialmente em 12 de junho, dois dias antes da abertura da Copa da Rússia. Nele estão reunidos documentos e relatos que tentam explicar como funcionava o esquema de subornos envolvendo a Fifa e dirigentes esportivos do mundo inteiro. Inicialmente, sairá em inglês.

- Autor: Ken Bensinger

- Editora: Globo Livros

- 368 páginas

- Preço: não informado.

A vida pela bola

É o segundo livro de ficção com o futebol como tema do economista Luiz Guilherme Piva. A obra reúne crônicas sobre a bola que rola em paralelo às modernas arenas. “A palavra, a frase, o ritmo desse cara é a pelota que quica sem destino definido. Ele conseguiu traduzir a bola na escrita, sua trajetória e seus barulhos, com todo o suspense e a dramaturgia a cada gol de letra”, escreveu Xico Sá na contracapa.

- Autor: Luiz Guilherme Piva (Iluminuras)

- Editora: Iluminuras

- 152 páginas

- R$ 48,00

A História do Futebol na União Soviética

A origem do futebol na Rússia é muito semelhante ao seu início no Brasil, de origem popular, praticado por comerciantes e marinheiros. Além de mostrar como a bola começou a rolar na atual sede da Copa do Mundo, o jornalista Emanuel Leite Júnior faz uma análise de como a Revolução Russa utilizou a modalidade para afirmação de uma identidade e para promover as instituições nacionais.

- Autor: Emanuel Leite Jr

- Editora: Multifoco

- 142 páginas

- R$ 45,00

Futebol ao sol e à sombra

É uma ode ao futebol dividida em contos. Galeano capta como poucos a magia que envolve o mundo da bola. Ele puxa de sua memória a sensação de assistir aos grandes ídolos: “Ver Pelé jogar valia uma trégua e muito mais” ou “Heleno de Freitas tinha pinta de cigano, cara de Rodolfo Valentino e humor de cão raivoso. Nas canchas, resplandecia”. Tudo isso vindo de quem nunca teve intimidade com a bola.

- Autor: Eduardo Galeano

- Editora: L&PM (2004)

- 256 páginas

- A partir de R$ 19,71

Quando é dia de futebol

São crônicas e poemas que mostram o ponto de vista de Drummond sobre o futebol. Há desde as rivalidades entre grandes times a lances geniais de Pelé, Garrincha e outros craques. Os textos abrigam nove Copas: de 1954, na Suíça, até a última testemunhada pelo autor, em 1986, no México. Como é de se imaginar, vão além de análises técnicas e táticas e tentam captar o que está nas entrelinhas do esporte.

- Autor: Carlos Drummond de Andrade

- Editora: Companhia das Letras (2014)

- 200 páginas

- R$ 42,90

O Drible

Romance vencedor do Portugal Telecom e vice no Prêmio São Paulo de Literatura. Conta um drama entre pai e filho e tem o futebol como pano de fundo. Um cronista esportivo de 80 anos, desenganado pelos médicos, tenta se reaproximar do filho. Em pescarias dominicais, o pai relembra histórias dos tempos áureos do futebol brasileiro. O craque Tostão declarou que esse foi o livro que ele gostaria de ter escrito.

- Autor: Sergio Rodrigues

- Editora: Companhia das Letras (2013)

- 224 páginas

- R$ 47,90

Doctor Socrates: Footballer, Philosopher, Legend (ainda sem tradução)

Ainda sem tradução para o português, a biografia autorizada foi escrita pelo jornalista escocês Andrew Downie, que vive no Brasil e escreve sobre esportes para a Reuters. A publicação ganhou nova edição, que está em pré-venda e deve chegar às lojas em julho. Downie esmiúça a vida do craque brasileiro, especialmente fora dos gramados. Vai desde o período em que ele ignorava a política até se tornar um dos mais influentes defensores da democracia no Brasil.

- Autor: Andrew Downie

- Editora: Simon & Schuster (Inglaterra)

- 400 páginas

- R$ 63,54