Futebol se une para pedir #OxigênioparaManaus nas redes sociais

Clubes e jogadores de futebol entraram na campanha #OxigênioparaManaus, lançada nesta quinta-feira nas redes sociais, para que Manaus possa receber doações. A capital do Amazonas vive um colapso na saúde por causa da pandemia do novo coronavírus.

Botafogo, Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Santos, Chapecoense, América-MG e Paysandu, entre outros clubes, além de jogadores, como Antony, do Ajax, e Richarlison, do Everton, fizeram postagens nesta quinta-feira.

Leia Também Manaus: Whindersson Nunes anuncia doação de cilindros de oxigênio

"Coração feliz com mais uma vitória do Ajax aqui na Holanda, mas sem esquecer das minhas origens. Hoje dedico essa vitória ao povo de Manaus. Meus pensamentos estão com vocês!", publicou Antony, logo depois de dar uma assistência na vitória do Ajax por 3 a 1 contra o Twente, pelo Campeonato Holandês.

Coração feliz com mais uma vitória do Ajax aqui na Holanda, mas sem esquecer das minhas origens. Hoje dedico essa vitória ao povo de Manaus. Meus pensamentos estão com vcs! OXIGÊNIO PARA MANAUS! #Manaus — Antony Santos (@antony00) January 14, 2021

Bastante engajado, Richarlison também pediu #OxigênioparaManaus em sua conta no Twitter.

Os clubes também realizaram postagens neste sentido. "Ao povo de Manaus, fica aqui toda a nossa solidariedade neste momento tão complicado. Força!", publicou o Flamengo.

"São-paulinos e são-paulinas, vamos juntar nossas forças, nossos corações e nossas vozes para um alerta importantíssimo: #OxigênioParaManaus", escreveu o São Paulo em seu perfil oficial.

Confira outras postagens:

Não podemos deixar de chamar a atenção para um assunto delicado. É questão de humanidade. #OxigênioPraManaus — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 14, 2021

O #Coelhão se solidariza com a difícil situação enfrentada pela população de Manaus. Desejamos força e que tudo se resolva o mais rápido possível.#OxigênioParaManaus — América FC ✊ (@AmericaMG) January 14, 2021

Que os olhos e as atenções de todas as entidades e autoridades responsáveis estejam voltados a Manaus e à grave situação enfrentada pela capital amazonense. ⁣ ⁣ Nós, da Chape, desejamos força e ficamos na torcida pela rápida resolução.⁣ ⁣#OxigênioParaManaus⁣ — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 14, 2021

Uma pausa neste dia de comemorações para unir nossa voz a um pedido de socorro:#OxigênioParaManaus — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 14, 2021