Futebol: United vence Liverpool por 2 a 1 depois de final nervoso

O United estava dominando, mas de alguma forma deixou o Liverpool gostar do jogo, porém, no final ampliou sua vantagem para 10 pontos, na frente do segundo colocado, Manchester City que vai jogar contra o Arsenal mais tarde.

O holandês Van Persie, que disputa com Suarez a artilharia do campeonato inglês, abriu o placar para o United, no primeiro tempo, depois de uma assistência de Evra que também marcou o segundo gol do United com uma cabeçada que ainda resvalou no companheiro de time, Nemanja Vidic, aos 54 minutos.

Daniel Sturridge fez o gol do Liverpool, oitavo colocado na tabela, pouco depois os visitantes aumentaram a pressão, mas o United aguentou firme.

(Reportagem de Mark Meadows)