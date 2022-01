Academia de Taboão prepara profissionais da bola para brilhar na várzea e reforçar o orçamento

No Centro de Treinamento João Alves, as atividades são intensas. Num estúdio de aproximadamente 160 metros quadrados, um grupo de até 15 pessoas faz treino funcional, aprimora velocidade, força, resistência e ainda realiza trabalho com bola. O objetivo é um só: estar afiado para se destacar nos campos da várzea espalhados pelos quatro cantos de São Paulo. Tanto esforço tem um sentido: unir o útil ao agradável e engordar o orçamento correndo atrás da bola.

O comando da iniciativa une a experiência de João Alves, praticante de futsal e idealizador do projeto, com a parceria recente de Danilo Santos, ex-lateral de times como o CATS (Clube Atlético Taboão da Serra), o Cotia, a AD Guarulhos e o Formosa, do Distrito Federal.

“Usamos a vivência no futebol para fazer as atividades. O ambiente é o melhor possível. Uma higiene mental. O cara chega do trabalho vem treinar e depois fica na resenha. Se acontecer de estar cansado, mudamos a atividade. Como todos se conhecem, um estimula o outro”, disse Danilo.

O espaço tem vários horários com turmas definidas. Mas de segunda a quinta-feira, entre 18 e 19 horas, quem dá as ordens é a turma do futebol. A mensalidade para quem se interessa está na faixa dos R$ 90,00. E candidatos não faltam para os professores.

Na turma, estão ex-atletas que desistiram dos campeonatos oficiais pela falta de vencimentos em dia e também jogadores que estão na ativa, mas por conta das férias, querem manter a forma para também "brincar" na várzea.

O atacante Joel Vinícius, 27 anos, é uma das atrações internacionais da casa. Atualmente jogando no futebol da Malásia, ele está aproveitando as férias de final de ano para se manter em forma.

“Sou um jogador de 1,87 m e nos países asiáticos eles dão ênfase à velocidade e força. Aqui em Taboão, trabalho o reforço muscular, o equilíbrio e a coordenação. Isso é fundamental para mim”, disse o centroavante que no ano passado foi campeão da A-2 pelo São Caetano.

Apesar de estar no futebol profissional, Joel falou que a várzea segue viva no seu DNA. “Brincamos internamente dizendo que o termo várzea não existe mais. O correto é futebol amador. Esses campeonatos estão cada vez mais competitivos. Nesse mês aproveitei minhas férias para defender as cores do Palmeirinha de Paraisópolis”, falou o atacante chega a faturar de R$ 300, a R$ 400,00 quando entra em campo por aqui.

Aos 30 anos, o professor Danilo conhece bem a realidade do esporte. E sofreu na pele com ela. No seu tempo útil de atleta, ele ganhou em média até dois salários mínimos nos clubes que defendeu. Duas cirurgias no joelho e o dinheiro curto o levaram a desistir por um momento e optar pela construção civil. No entanto, a paixão pelo esporte o trouxe de volta. E ele está gostando dessa experiência.

Apesar de aposentado, Danilo ainda corre atrás da bola graças ao reforço muscular e aos treinos que também cumpre em seu próprio estúdio. “Quando eu jogo, consigo tirar de R$ 150 a R$ 200. Mas tem cara top, que com três partidas no final de semana consegue ganhar uns R$ 1.000,00. Aí você multiplica por quatro e o valor pode chegar até R$ 4 mil”, afirmou.

Imperador da várzea

Fafy tem apenas 1,69 m de altura. Mas apesar da estatura mediana, o perigoso atacante ganhou o apelido de Imperador pelos gols que contabiliza nos finais de semana. “Sou pequeno mais incomodo muito zagueiro grande”, brincou.

Torcedor do Corinthians, Rafael Bibiano da Silva disse que esse apelido veio de tempos recentes, quando sua fama na várzea extrapolou os campos.

“As pessoas acabaram associando as duas coisas. Sou simples, falo com todo mundo, não esqueço as minhas origens, sou popular. Sou de família muito humilde assim como o Imperador famoso. E esse apelido pegou”, afirmou o jogador de 38 anos.

O dinheiro colhido nos campeonatos varzeanos já faz parte do orçamento. “Tem mês que ganho mais na várzea do que com meu salário de cobrador de ônibus. Atualmente eu jogo uma vez sábado, uma vez domingo e também durante a semana. Então, tenho que fazer a minha correria, treinar sempre, pois tenho filho para criar”, falou o artilheiro de 38 anos.

A visibilidade na várzea o levou, inclusive, a jogar o campeonato interno do São Paulo, no Morumbi. “Olha isso, a várzea me levou para o clube e ganhei dois campeonatos na última semana.”

Quem também encara uma dupla jornada é o zagueiro Luizão. Se o trabalho de motorista de frete termina no final da tarde, o “segundo tempo” se inicia a partir das 18h junto com os amigos na academia.

Casado e com três filhos, o ex-jogador de 36 anos pega firme nos exercícios para manter um cachê que pode chegar até a R$ 800 por semana. “Isso rende uma grana boa. Mas para se destacar, é preciso estar muito bem preparado”, afirmou.

Profissionais na área

Entre os alunos de Taboão, têm ainda a turma que segue na ativa no futebol brasileiro. Xandão defende o Vila Nova-GO e Alemão está no Criciúma. O mais novo empregado dessa turma é Jhonatas. O volante de 32 anos acertou com o Paragominas e vai disputar o Campeonato Paraense do ano que vem.

No futebol nordestino, ele teve passagens pelo Fortaleza, Ferroviário e America-RN. O seu último clube foi o Águia Negra, do Mato Grosso do Sul. O acerto com o time paraense impede Jonathas de participar da várzea agora. Mas num passado recente, ele afirmou que os campeonatos paralelos o ajudaram muito.

“Ganhava de um a dois salários nos times profissionais. A várzea que me ajudava. Em 2012, cheguei a desistir e fiquei cinco meses numa metalúrgica. Mas depois voltei com o futebol”, disse o volante que hoje tem os vencimentos na faixa dos sete salários mínimos.