Futebol vive seu Apartheid esportivo e a culpa por isso é das instituições, como Federações, PM e MP

O direito de ir e vir na Constituição não vale para o futebol. Se você não for do time mandante, não tem o direito de frequentar o estádio no mesmo local dos torcedores anfitriões, como aconteceu com o rapaz do Flamengo pego em meio à torcida do Palmeiras na partida no Allianz Parque no domingo. Essa máxima vale para todos os setores do estádio, menos naquela parte em que os visitantes são confinados. Muitos chamam aquele pedaço de 'chiqueirinho'. Há grades de proteção para impedir que os visitantes atirem objetos nos locais e para que os locais não devolvam os mesmos ou outros objetos nos visitantes.

Em São Paulo, como todos sabem, há torcida única nas arenas nos clássicos e algumas visitantes de outros Estados também foram impedidas de entrar. Era a oprimeira vez que os flamenguistas pouderam retornar ao Allianz.

A responsabilidade disso é das autoridades do futebol, Federação Paulista, Ministério Público, Polícia Militar e demais entidades que trabalharam juntas para segregar os torcedores, acabar com a mistura como era no passado e pintar as arquibancadas com uma cor só. Tiraram a tolerância no futebol. Por isso, esse rapaz que estava de camisa preta apanhou dos palmeirenses.

Muitos colegas de bem me questionaram sobre o que "esse sujeito estava fazendo no meio da torcida do Palmeiras". Ora, a resposta é fácil. Ele queria ver a partida do time dele, como todos os outros que estavam ao seu redor. Essa segregação institucional no futebol provocou esse tipo de comportamento, de a gente entender que o errado é o cara que apanhou, porque ele não deveria estar ali.

Sou no tempo que sentávamos todos juntos nas cadeiras do Morumbi e todos torciam por times diferentes. Ou no Pacaembu. O policimento era mais presente e menos bélico. Isso acabou com essa lei da segregação das torcidas, o nosso Apartheid no futebol. O Apartheid foi um regime de segregação racial que existiu na África do Sul, entre 1948 e 1994. O nome teve origem no idioma africânder. Significa "separação". Brancos e pretos não podiam frequentar os mesmos lugares na sociedade. O futebol vive sua separação em todo o Brasil.

Andamos para trás nesse sentido. Isso acontecia em maior escala nas escolas, também nos meus tempos de garoto. Crianças eram segregadas da turma e formavam o que na época era chamado de "classe especial". Eram impedidas de estudar com seus coleguinhas. A exclusão é o maior erro da humanidade. Felizmente, a inclusão nas ecolas é uma realidade, se não praticada integralmente e ainda em passos lentos, pelos menos ela é discutida e implementada aos poucos, com resultados excelentes, mas ainda insuficientes.

No futebol, essa concepção da inclusão caminha para trás. Tanto caminha que todos achamos que o rapaz flamenguista no Allianz é o errado na história, que ele não deveria estar ali, que invadiu um espaço onde não deveria estar e pagou para ver o que poderia acontecer. Correu risco sabendo das consequências. E que todos os outros que foram tomar satisfação pelo território estavam cobertos de razão. É o contrário, gente!

A culpa por isso, repito, é das instituições esportivas e da PM e do Ministério Público, que há anos trabalham para a segregação, a separação, de modo a achar que as brigas iriam acabar. Contribuíram diretamente para o fim da tolerância e do respeito mútuo. Alimentaram o sentimento do ódio ao diferente. É como se uma mãe separasse os filhos para sempre nas primeiras brigas em casa e não estimulasse a convivência mútuas, com um respeitando o espaço e os desejos do outro, entendendo as diferenças.