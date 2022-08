Colegas de Pietra Medeiros recebem notícia de sua morte após jogo e são consoladas em quadra

A equipe de Taboão Magnus ficou sabendo da morte de Pietra Medeiros após partida contra o Unochapecó, em Santa Catarina. Ainda em quadra, companheiras da jogadora se abraçaram e foram consoladas pelas adversárias. A partida válida pela Liga Nacional de Futsal terminou em 4 a 1 para o time da casa.

Pietra Medeiros tinha 20 anos e faleceu na tarde de sexta-feira, 19, por causa de um caso de hepatite autoimune. Ela passou 10 dias internada e havia passado por um transplante de fígado, mas acabou não resistindo. Gi Portes, jogadora da equipe catarinense, chegou a tentar comentar sobre o jogo após o final da partida de sexta, mas muito emocionada com a notícia, interrompeu a entrevista. A equipe de transmissão também mandou mensagens de respeito à família e colegas da jogadora.

Leia Também Campeã da Libertadores 2022 de futsal pelo Taboão Magnus morre aos 20 anos

Falcão, um dos maiores nomes da história do futsal do país, comentou sobre o falecimento de Pietra no Instagram. "Que Deus te receba de braços abertos e conforte a sua família. Futsal em luto", postou o ex-jogador. O Corinthians também mandou solidariedade pela conta da sua equipe de futsal. "O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento da atleta de futsal, Pietra Medeiros, do time Futsal Feminino Taboão. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe! Descanse em paz, Pietra!", postou o time no Instagram.

Pietra representou a equipe sub-20 do Taboão e passou a ganhar oportunidades no elenco principal na atual temporada. Ainda em 2022, foi campeã da Libertadores feminina de futsal com a equipe paulista e era considerada uma das revelações do ano na categoria. O velório da atleta foi realizado neste sábado no Ginásio Ayrton Senna, em Taboão da Serra.