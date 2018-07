Futuro de Enderson Moreira no Santos será definido só no dia 26

O técnico Enderson Moreira ainda não conseguiu convencer o novo presidente Modesto Roma Junior de que merece permanecer no cargo no Santos. Nesta quinta-feira, os dois tiveram uma reunião por vídeo conferência - o treinador está em Miami, nos Estados Unidos -, mas não chegaram a um acordo. Nova reunião será realizada no próximo dia 26. O treinador tem contrato até dezembro de 2015, mas o presidente eleito quer conhecer o seu planejamento para definir se o manterá na cargo.

A tendência é que Enderson Moreira fique. O primeiro fator é financeiro. O técnico tem um salário considerado baixo para o padrão nacional (cerca de R$ 180 mil). Mano Menezes, que está sem clube após sair do Corinthians, ganhava três vezes mais. O segundo fator foi o trabalho razoável do treinador no Brasileirão. Modesto Roma Júnior avalia que ele precisa de mais tempo.

Em 2015, o Santos jogará três ou quatro competições: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro - pode jogar a Copa Sul-Americana se for eliminado antes das oitavas de final da Copa do Brasil. A estreia na temporada será no dia 1.º de fevereiro, pelo Paulistão, contra o Ituano, na Vila Belmiro, em Santos, em um reedição da final do torneio estadual deste ano, vencido pelo clube do interior.