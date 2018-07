Futuro de Neymar gera dúvidas no PSG e Real monitora situação, diz jornal

O futuro de Neymar gera incerteza dentro do Paris Saint-Germain. Segundo matéria publicada pelo jornal espanhol Marca, nesta sexta-feira, 20, os cartolas do clube francês temem uma possível saída do atacante brasileiro para o Real Madrid.

Em março, o catariano Nasser Al-Khelaïfi, dono e presidente do PSG, foi um dos dirigentes que marcaram presença na mansão do jogador em Mangaratiba para saber como andava a recuperação do jogador, que operou o pé direito. A visita também foi uma forma de mostrar posição e mostrar que o projeto iniciado após os esforços para tirar o astro do Barcelona estava mantido.

Ainda segundo a publicação madrilenha, o presidente Florentino Pérez estaria monitorando a situação para investir na contratação do principal nome do PSG. Para viabilizar o negócio, Bale e Benzema poderiam ser vendidos.

Caso o negócio não avance, o Real Madrid poderia direcionar seus esforços na aquisição de outras estrelas do futebol mundial como Eden Hazard, do Chelsea, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, ou Mauro Icardi , da Inter de Milão.

NOVO RUMOR

Esse é apenas mais um rumor sobre a possível transferência de Neymar veiculada na Espanha. Segundo informações do As no último mês, a fornecedora de material esportivo Nike 'ajudaria' na aquisição do atacante brasileiro para conseguir fechar acordo de patrocínio com a equipe espanhola, que hoje tem vínculo com a Adidas.