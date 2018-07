Futuro dono do Blackburn fará investimentos modestos Os torcedores do Blackburn que esperam ver o seu time concorrendo com o Manchester City e o Chelsea para contratar astros do futebol provavelmente vão se decepcionar. A companhia indiana que tenta comprá-lo revelou nesta quarta-feira que vai gastar apenas 5 milhões de libras na janela de transferências de janeiro.