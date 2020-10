Futuro estádio do Atlético-MG já tem mais de mil cadeiras cativas vendidas; veja valores

As obras ainda estão no início, mas o Atlético-MG acelera a venda de cadeiras cativas e camarotes do seu futuro estádio em Belo Horizonte. Nesta semana, o clube anunciou já ter vendido mais de mil cadeiras, ao preço máximo de R$ 40.980 por unidade. Será com este recurso que a diretoria espera bancar parte dos gastos da construção da chamada Arena MRV. O clube também anunciou a venda de 81% dos camarotes, que podem render receita anual de R$ 80 milhões.

A partir desta terça, a venda das cadeiras cativas será aberta para sócios Galo na Veia Prata - na segunda-feira, a comercialização foi exclusiva para sócios Galo na Veia Preto. Aqueles que não são sócios poderão fazer a compra a partir do dia 26, sempre pelo site www.arenamrv.com.br.

O contrato das cadeiras cativas tem duração de 15 anos. "O torcedor que adquirir uma cadeira cativa na Arena MRV poderá assistir a todos os jogos oficiais com mando do Atlético por 15 anos, na arquibancada oeste inferior, sem precisar adquirir ingressos, com conforto e excelente vista do campo", informou o clube.

Estão disponíveis aos torcedores dois tipos de cadeiras. Aquelas do Setor I têm custo de R$ 40.980,00, são numeradas e poderão ter a identificação do comprador. No Setor II, elas custam R$ 30.980,00 e não serão numeradas. Assim, o assento será livre, com a possibilidade de escolha a cada jogo.

O pagamento poderá ser feito à vista, com desconto de 7%, ou parcelado. A Arena MRV financia em 5, 10, 15 ou 20 vezes, sem juros, e em 30 vezes, com juros. Pelo Banco BMG, um dos patrocinadores do clube, o financiamento será em 36, 48 ou 60 vezes. No caso dos camarotes, as opções são mais variadas e os custos, mais altos. São 81, comportando até 30 torcedores, com 14 preços diferentes, partindo de R$ 807.500,00 até R$ 1.950.000,00, este o mais caro e com melhor visão do campo.

Se vender todos os camarotes, o Atlético poderá somar quase R$ 82 milhões. No caso de vender também todas as cadeiras cativas, a expectativa do clube é alcançar a cifra de R$ 200 milhões de receita por ano, o que dará ajuda decisiva no pagamento dos R$ 560 milhões estimados na construção do estádio.