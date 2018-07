Futuro incerto da Lusa faz Bruninho escolher Palmeiras

SÃO PAULO - O volante Bruninho foi apresentado nesta quinta-feira como reforço do Palmeiras. O jogador de 21 anos assinou contrato por quatro temporadas e, em sua primeira entrevista no novo clube, explicou os motivos de ter deixado a Portuguesa. "Ocorreu o caso Héverton na Portuguesa e decidimos amigavelmente que o melhor seria rescindir o contrato e vir para cá. Deixei lá uma parte (financeira) que me deviam", explicou o volante, que vai vestir a camisa 37.

A indefinição sobre qual divisão a Portuguesa vai disputar nesta temporada fez com que ele decidisse abrir mão de parte dos pagamentos que o clube lhe devia para poder defender o Palmeiras. Seu contrato com o time do Canindé era até o fim do Campeonato Paulista, mas, após acordo financeiro, foi acertada a rescisão.

"Aqui no Palmeiras eu vou viver o centenário de um clube que tem uma estrutura excelente. Fiquei feliz pelo acordo rápido que tivemos e espero poder ajudar", afirmou Bruninho, que chega para disputar vaga em uma das posições em que o técnico Gilson Kleina tem mais opções. Além dele, o treinador pode contar com Marcelo Oliveira, França, Eguren, Wesley, Renato e Josimar.