Futuro no Real não depende de resultados, afirma José Mourinho

MADRI - O início de temporada oscilante do Real Madrid colocou em dúvida a continuidade do técnico José Mourinho. Desde então, no entanto, a equipe evoluiu, venceu o Barcelona na Copa do Rei e no Campeonato Espanhol e chegou às quartas de final da Liga dos Campeões, após eliminar o Manchester United nas oitavas. O bom retrospecto recente diminuiu os rumores de uma possível saída do treinador, mas ele deixou claro que seu futuro não está ligado aos resultados.

"Eu nunca baseio minhas decisões em se eu vou ganhar ou não", declarou Mourinho em entrevista ao jornal The Sun, publicada nesta quarta no site da Fifa. "Eu trabalho em nível máximo todos os dias, pensando apenas no clube e nunca preocupado comigo mesmo", completou.

Mourinho também ponderou sobre a boa fase do Real. Ele comemorou a classificação diante do Manchester, após vitória por 2 a 1 em Old Trafford, na semana passada, mas admitiu que o resultado será esquecido se a equipe acabar eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Acho que dá para entender porque não estou nas nuvens com a vitória em Old Trafford. Foi, sem dúvida, uma vitória importante e eu sei que podemos partir daqui para o título na Liga dos Campeões. Mas também sei que podemos ser eliminados na próxima fase, porque a Liga dos Campeões é repleta de bons times. Então estou calmo e tranquilo", afirmou.