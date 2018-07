Futuro presidente, Romário já planeja America na Série A

O deputado federal Romário Faria (PSB-RJ), eleito senador na semana passada com 4,6 milhões de votos, deu novo passo nesta terça-feira para virar ''cartola'' de futebol. Ele participou pela manhã de um novo processo eleitoral, no Club Municipal, na Tijuca, zona norte do Rio, para votar na chapa do Conselho Deliberativo do America Football Club. Em 10 de novembro, os 180 conselheiros eleitos escolhem o novo presidente do clube. E Romário é o candidato único.

"Vou realizar um sonho do meu pai, (Edevair, que já morreu), e que virou meu também: o de ser presidente do clube do meu coração", declarou, cercado por torcedores e associados pouco antes de depositar seu voto na urna.

Romário disse que seu objetivo, como presidente do America, é levar o clube de volta à elite do futebol brasileiro. Quero ver, se ainda no meu mandato, o America volta para onde nunca deveria ter saído, à Série A do Brasileiro. Muitos acham isso praticamente impossível. Mas eu acredito. E quem acredita, consegue." O mandato como presidente do América é de três anos. O de senador, de oito anos.

Emocionado, Romário cantou o hino do clube e conversou reservadamente com o atual presidente, Léo Almada, que será seu vice a partir de janeiro de 2015. O futuro dirigente disse que vai saber conciliar a vida parlamentar com a de presidente do America. "Nos fins de semana, o clube vai ter a minha presença física. No mais, uma equipe no Rio vai cuidar da administração do clube." Basicamente, Romário vai tratar dos assuntos relacionados ao futebol do America.

Fundado em 1904, o America já foi campeão estadual oito vezes - sete delas pela elite do futebol carioca, e, a última, em 2009, pela Segunda Divisão. Também conquistou o título da Taça dos Campeões, torneio organizado pela CBF em 1982 e que contou com grandes clubes do futebol do País. Em 1986, o America foi semifinalista do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube integra a Série B do Carioca e disputa a Copa Rio, competição que dá direito ao campeão de ganhar uma vaga na próxima edição da Série D do Brasileiro.