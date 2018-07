G-4 do Paulistão coloca à venda ingressos para as quartas de final

Os quatro grandes clubes de São Paulo iniciaram nesta quinta-feira a venda de ingressos para as partidas como mandantes pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O primeiro dos times a entrar em campo será o Corinthians, no sábado, contra a Ponte Preta. No mesmo dia, será a vez do São Paulo enfrentar o Red Bull, no Morumbi.

Logo no domingo pela manhã, às 11h, o Palmeiras joga as quartas de final contra o Botafogo, no Allianz Parque. Na parte da tarde, a Vila Belmiro recebe o encontro entre Santos e XV de Piracicaba, marcado para começar às 16h.

CORINTHIANS

O torcedor pode adquirir até sábado às 12h20 o ingresso para o jogo em que o time recebe a Ponte Preta.

Sul

Minha Vida: R$ 40,00

Norte

Minha Torcida: R$ 40,00

Leste Inferior

Minha Vida: R$ 64,00

Minha História: R$ 64,00

Leste Superior

Minha Vida: R$ 112,50

Minha História: R$ 97,50

Meu Amor: R$ 97,50

Oeste Superior

Minha Vida: R$ 140,00

Minha História: R$ 130,00

Meu Amor: R$ 120,00

Oeste Inferior

Minha Vida: R$ 187,50

Minha História: 162,50

Meu Amor: R$ 150,00

Oeste VIP (com serviço de buffet incluso)

Minha História: R$ 292,50

Meu Amor: R$ 270,00

Estacionamento: R$ 35,00

SÃO PAULO

As vendas para a partida contra o Red Bull começaram na quinta-feira pela internet e vão até as 17h de sábado.

Sócio-torcedor Plano Standard

Arquibancada Amarela - R$ 10,00

Arquibancada Azul - R$ 15,00

Arquibancada Laranja - R$ 15,00

Arquibancada Vermelha - R$ 15,00

Sócio-torcedor Plano Premium

Arquibancada Amarela - R$ 10,00

Arquibancada Azul - R$ 15,00

Arquibancada Laranja - R$ 15,00

Arquibancada Vermelha - R$ 15,00

Cadeira Laranja - R$ 20,00

Cadeira Laranja Premium - R$ 20,00

Cadeira Térrea P02 - R$ 20,00

Cadeira Térrea P04 - R$ 20,00

ARQUIBANCADAS (SUPERIOR)

Arquibancada Azul - R$ 40,00

Arquibancada Amarela - R$ 20,00

Arquibancada Laranja - R$ 40,00

Arquibancada Vermelha - R$ 40,00

Arquibancada Visitante - R$ 40,00

CADEIRAS (INTERMEDIÁRIO)

Cadeira Amarela - R$ 60,00

Cadeira Especial Azul - R$ 100,00

Cadeira Especial Vermelha - R$ 100,00

Cadeira Laranja - R$ 60,00

Cadeira Laranja Premium - R$ 60,00

Camarote Soberano - R$ 140,00 - incluso Buffet

Cadeira Cativa (somente proprietário) - R$ 40,00

CADEIRAS (TÉRREO)

Cadeira Térrea P02 - R$ 60,00

Cadeira Térrea P04 - R$ 60,00

Cadeira Térrea P17 - R$ 60,00

SETOR PNE (acompanhante) - R$ 40,00

PALMEIRAS

As vendas para participantes do programa Avanti começaram a partir das 18h desta quinta-feira. A primeira etapa de venda exclusiva vai até as 10h de sexta-feira, com ordem de prioridade aos sócios mais participativos. Depois desse horário, o público geral poderá adquirir as entradas.

Cadeira Gol Norte (Verde) – R$ 80,00

Cadeira Superior (Laranja/Verde)– R$ 120,00

Cadeira Gol Sul (Branco) - R$ 140,00

Cadeira Central Oeste (Vermelho) – R$ 200,00

Cadeira Central Leste (Azul) – R$ 160,00

Cadeira Visitante (Amarelo) – R$ 140,00

SANTOS

Os torcedores puderam começar a compra a partir das 13h desta quinta-feira.

Arquibancadas Superiores - R$ 60

Arquibancada Visitante - R$ 60

Cadeira Térrea Lateral - R$ 70

Cadeira Coberta de Fundo - R$ 80

Cadeira Coberta Lateral - R$ 100

Camarote Santos Premium - R$ 40