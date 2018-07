G-4: Santos com tabela 'mais fácil' que Palmeiras e São Paulo

De olho na Libertadores do ano que vem, Santos, São Paulo e Palmeiras devem disputar ponto a ponto a vaga na competição internacional de 2016. Os três, porém, possuem caminhos e necessidades distintas para alcançarem o objetivo. Em quarto com 53 pontos, o Peixe pode levar vantagem pelos adversários teoricamente mais frágeis pela frente. Já o São Paulo, em quinto com os mesmos 53, é quem possui o fim de tabela mais complicado entre o trio. O Palmeiras enfrenta equipes do meio para baixo da tabela, mas precisa somar mais pontos do que os concorrentes do estado para conquistar a vaga. Os alviverdes estão em nono com 48 e possuem poucas chances de irem à Libertadores.

O suposto caminho mais fácil do Santos é explicado pela quantidade de adversários da zona de rebaixamento que a equipe da Vila tem que encarar. Dos últimos cinco jogos, três são contra times do atual Z4. O primeiro duelo é contra o Joinville já neste domingo, às 18h, na Arena Joinville. Além dos catarinenses, os alvinegros encaram o Coritiba (18º) na 36ª rodada e o Vasco (20º) na 37º. Além dessas equipes, o Peixe joga contra Flamengo (11º) e Atlético-PR (13º) nas 35º e 38º rodadas respectivamente.

Já o São Paulo terá uma trajetória diferente. Além do Cruzeiro, atual décimo colocado, neste domingo, às 17h, no Mineirão, os tricolores irão enfrentar Atlético-MG (2º), Corinthians (líder e provável campeão), Figueirense (13º) e Goiás (17º) nesta ordem. Um possível "alívio" é o fato do título do Brasileirão estar praticamente decidido. Isso talvez tire um pouco da motivação de atleticanos e corintianos na competição, o que pode facilitar a vida do São Paulo.

O Palmeiras possui um tabela em que vai encarar adversários que atualmente estão abaixo dele na classificação. No entanto, possui o obstáculo de ter poucas chances de ir para a Libertadores e de precisar somar mais pontos do que os concorrentes diretos. Os alviverdes enfrentam Vasco (20º), Atlético-PR (13º), Cruzeiro (10º), Coritiba (18º) e Flamengo (11º).

COPA DO BRASIL - Um fator que pode ajudar os paulistas na briga pela Libertadores é a Copa do Brasil. Como Santos e Palmeiras estão na final, o título de algum deles pode "abrir" mais uma vaga na Série A para a competição internacional. Atualmente quem mais tem chances de fazer isso é o Santos. Se o Peixe permanecer no G4 e levar a Copa do Brasil cede ao quinto colocado a classificação para a Libertadores por meio do Brasileirão. Pela classificação do momento seria o São Paulo.

CONCORRENTES - Além do trio paulista, Internacional, sexto com 50 pontos, Ponte Preta, sétimo com 50, e Sport, oitavo com 49, alimentam o desejo de Libertadores.

Confira os jogos finais de Santos, São Paulo e Palmeiras na Série A:

Santos - 4º colocado com 53 pontos

- Joinville (19º) - fora

- Flamengo (11º) - casa

- Coritiba (18º) - fora

- Vasco (20º) - fora

- Atlético-PR (13º) - casa

São Paulo - 5º colocado com 53 pontos

- Cruzeiro (10º) - fora

- Atlético-MG (2º) - casa

- Corinthians (1º) - fora

- Figueirense (15º) - casa

- Goiás (17º) - fora

Palmeiras - 9º colocado com 48 pontos

- Vasco (20º) - casa

- Atlético-PR (13º) - fora

- Cruzeiro (10º) - casa

- Coritiba (18º) - casa

- Flamengo (11º) - fora