G-6 renova ânimo de trio paulista no Campeonato Brasileiro

O inchaço da Copa Libertadores de 2017 para 44 participantes proporcionou o aumento de duas vagas com classificação pelo Campeonato Brasileiro e renovou o ânimo dos clubes paulistas. Santos, Corinthians e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira em uma nova condição na luta para se garantir na próxima edição da competição continental.

Atualmente na 14.ª colocação, com 35 pontos, o São Paulo enfrenta o Sport, às 21h45, na Ilha do Retiro, em um confronto direto para se afastar do fantasma do rebaixamento à Série B – os pernambucanos estão uma posição abaixo na tabela, com 33 – mas, como o G-4 se transformou em G-6, uma vitória terá dupla finalidade.

Depois da mudança no formato da Libertadores, o time do técnico Ricardo Gomes agora surge com 2% de chances, segundo o site Infobola, de obter classificação ao torneio continental. O clube do Morumbi está sete pontos atrás do Atlético-PR, hoje o sexto colocado. Antes disso, o São Paulo tinha de tirar uma diferença de 13 pontos para o Santos, o quarto.

“Independentemente de G-6 ou G-4, o ânimo tem que ser o mesmo, porque estamos devendo muito neste Campeonato Brasileiro. Não podemos pensar em G-6, porque faltam sete pontos para eles, mas só quatro para a zona de rebaixamento”, afirmou o zagueiro Maicon.

As chances de cair subiram para 10% (eram de 7%) depois da última rodada. “Com três pontos vamos ficar mais confortáveis”, completou o jogador, que volta à equipe no lugar de Lugano. O São Paulo terá outras três mudanças, já que Cueva e Mena estão na seleção peruana e chilena, respectivamente, e Wesley cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

QUASE LÁ

Na quarta colocação, o Santos foi bastante beneficiado pela mudança promovida pela Conmebol. A vaga, antes ameaçada, está próxima. A equipe de Vila Belmiro viu subir para 91% suas chances de se classificar à Libertadores. A diferença que era de apenas dois pontos (48 contra 46) para o quinto, o Fluminense, agora é de sete para o Corinthians, o sétimo.

Tanto que o jogo contra o Fluminense, às 21h, na Vila Belmiro, não é mais uma ameaça à posição da equipe no grupo que vai à Libertadores. Por outro lado, o Santos sabe que não pode facilitar para o adversário. “Não podemos diminuir o nosso ritmo”, avisa o atacante Ricardo Oliveira. “Temos de brigar por título, ainda que esteja complicado”, completou o jogador, aposta na ausência de Lucas Lima. A equipe está nove pontos atrás do Palmeiras.

OBRIGAÇÃO

Em queda livre na tabela, o Corinthians, que encara o Atlético-MG, às 21h, no Itaquerão, viu sua missão em busca da classificação à Libertadores melhorar significativamente. Em sétimo, o time alvinegro, que soma 41, tinha de tirar uma diferença de sete para o Santos, primeiro integrante do antigo G-4. Agora está apenas um atrás do Atlético-PR, o sexto.

Apesar da mudança ser positiva, já que o clube agora tem 26% de chances de ficar com uma das seis vagas na competição continental, segundo os corintianos o peso da responsabilidade continua intacto. “O Corinthians é um clube acostumado a ser campeão, a brigar pela ponta. Mesmo sem as seis vagas, a obrigação seria brigar lá em cima”, comentou Marlone.

A situação para o trio pode ficar ainda melhor se o campeão da Copa do Brasil terminar o Brasileiro no G-6. Com isso, o sétimo colocado estaria garantido na Libertadores de 2017.

FICHAS TÉCNICAS

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

CORINTHIANS: Walter; Léo Príncipe, Yago, Balbuena e Arana; Camacho, Giovanni Augusto, Rodriguinho, M. Gabriel e Marlone; Gustavo. Técnico:Fábio Carille.

ATLÉTICO-MG: Victor; Carlos César, L. Silva, Gabriel e Fábio Santos; L. Cândido, L. Donizete e Dátolo; Clayton, Robinho e Fred. Técnico:Marcelo Oliveira.

Juiz: Rodolpho Marques (PR)

TV: PPV / 21h

Local: Itaquerão

SANTOS X FLUMIENSE

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato, Jean Mota e Vecchio; Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Junior.

FLUMINENSE: Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e Willian Matheus, Pierre, Douglas, Cícero e Scarpa, Wellington e Marcos Junior. Técnico: Levir Culpi.

Juiz: Igor Benevenuto (MG)

TV: PPV / 21h

Local: Vila Belmiro

SPORT X SÃO PAULO

SPORT: Magrão; S. Xavier, Ronaldo Alves, M. Ferraz e Renê; Paulo Roberto, Rithely, E. Felipe, G. Xavier e Diego Souza; Rogério. Técnico: Oswaldo Oliveira.

SÃO PAULO: Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, João Schmidt, Michel Bastos e Kelvin; Chávez. Técnico: Ricardo Gomes.

Juiz: Rafael Traci (PR).

TV: SporTV / 21h45.

Local: Ilha do Retiro.