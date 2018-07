Gabão demite técnico após eliminação nas Eliminatórias para a Copa de 2014

LIBREVILLE - A Federação de Futebol do Gabão (Fegafoot) anunciou a demissão do técnico português Paulo Duarte do comando da seleção do país após a equipe não se classificar para a última edição da Copa Africana de Nações e ser eliminada na fase de grupos das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2014.

A Fegafoot explicou que encerrou o contrato de Duarte como técnico da seleção do Gabão, mas ele permanecerá na federação até abril. Agora, a entidade vai buscar um novo treinador para a equipe, que em 2012, sob o comando do alemão Gernot Rohr, foi uma das sedes da Copa Africana e avançou às quartas de final, sendo eliminada pelo Mali na disputa de pênaltis.

Duarte, então, assumiu a seleção depois do torneio. Mas o Gabão acabou não se classificando para a última edição da Copa Africana, realizada neste ano na África do Sul, e ficou apenas em terceiro lugar no seu grupo nas Eliminatórias, com sete pontos somados em seis partidas. Atualmente, o Gabão ocupa a 83ª colocação no ranking da Fifa.