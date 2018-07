Gabão é a primeira seleção a avançar à 3ª fase das Eliminatórias da África

Nesta segunda fase das Eliminatórias, são 20 confrontos de mata-mata. Os classificados à terceira fase, então, serão divididos em cinco grupos com quatro seleções cada. Após seis rodadas em cada chave, os líderes de cada uma serão os classificados da África para disputarem o Mundial da Rússia.

Além do jogo do Gabão, o sábado teve mais quatro confrontos ainda pela rodada de ida. E duas seleções mais tradicionais do continente perderam fora de casa e correm perigo. O Egito, o maior vencedor da Copa Afrcana de Nações, foi derrotado pelo Chad por 1 a 0. Já Mali conseguiu marcar um gol no revés para Botsuana por 2 a 1.

Na partida com mais gols neste sábado, o Congo derrotou a Etiópia por 4 a 3, em Nairóbi. E a Argélia, que esteve no Brasil para a Copa do Mundo de 2014, ficou no empate com a Tanzânia por 2 a 2, fora de casa. Os duelos de volta serão nesta terça-feira.