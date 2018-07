Gabão e Tunísia vencem e avançam na Copa Africana As seleções de Gabão e Tunísia se classificaram com uma rodada de antecedência para as quartas de final da Copa Africana de Nações. Nesta sexta-feira, as equipes triunfaram pela segunda vez no Grupo C da competição e, assim, vão disputar apenas a primeira colocação da chave na rodada final. Curiosamente, as duas partidas desta sexta foram definidas com gols nos instantes finais.