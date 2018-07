Gabão e Tunísia vencem pelo Grupo C da Copa Africana Um dos confrontos mais aguardados da primeira fase da Copa Africana de Nações aconteceu nesta quinta-feira. Pelo Grupo C, em Libreville, no Gabão, a Tunísia venceu o Marrocos por 2 a 1 no único duelo desta fase reunindo equipes que já foram campeãs continentais. Mais cedo, no jogo preliminar, o Gabão estreou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Níger.