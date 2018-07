Gabão vence Tunísia e mantém 100% na Copa Africana

O único gol do jogo em Franceville foi marcado pelo francês naturalizado Pierre Aubameyang, ex-atacante do Milan, atualmente no Saint-Étienne. Com a vitória, o Gabão espera o segundo colocado do grupo D, que tem Gana (seis pontos), Guiné, Mali (ambos com três) e Botsuana. Na última rodada, na quarta, Gana pega Guiné e Mali joga contra Botsuana.

O outro jogo do Grupo C nesta terça-feira envolvia duas equipes já eliminadas. Campeã em 1976, a seleção marroquina se despediu da competição com sua primeira e única vitória. Em Libreville, venceu o estreante Níger por 1 a 0, num gol de Younes Belhanda, também um francês naturalizado, que joga pelo Montpellier.