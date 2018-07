Gabi é duvida do Atlético de Madrid contra a Juventus

O Atlético de Madrid pode ficar sem o seu capitão para enfrentar a Juventus, nesta quarta-feira, no jogo mais aguardado do Grupo A da Liga dos Campeões. O meia Gabi sofreu uma lesão no tornozelo na vitória sobre o Sevilla, sábado, e virou dúvida para enfrentar os italianos no Vicente Calderón.

No ataque, o técnico Diego Simeone tem uma gama de opções. "Nenhuma partida é igual a outra. O Mandzukic pode ter como companheiro Raúl García, Jiménez, Griezmann ou Cerci. Como os jogos não são iguais, vamos rodando. Outro dia jogamos com cinco no meio. Temos jogadores com características para compensar esse ataque", explicou o argentino.

Certeza mesmo é que haverá mudança no gol. "Amanhã (quarta) joga o Moyá", revelou o treinador, que usou o eslovaco Jan Oblak na estreia da Liga dos Campeões, mas escalou o espanhol em todos os jogos do Campeonato Espanhol.

"A Juventus é uma equipe que sempre trabalha muito bem. As equipes que formou sempre foram muito competitiva. A Juve de hoje quase não erra. Tem potencia defensiva, gente rápida no ataque, trabalho no meio campo. Vai nos exigir uma partida de máximo nível para que possamos levar a um jogo no qual podemos ganhar", destacou Simeone.