Gabi, Tiago e Ansaldi desfalcam o Atlético de Madrid contra o Malmö

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, divulgou nesta terça-feira a lista de 18 jogadores relacionados para o duelo com o Malmö, válido pela Liga dos Campeões da Europa e que será disputado nesta quarta-feira no Vicente Calderón, e confirmou as ausências de Gabi Fernández, Tiago Mendes e Cristian Ansaldi, todos eles fora da partida por causa de problemas musculares.

O trio ficou fora do treinamento desta terça-feira. De acordo com o Atlético de Madrid, Gabi sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, confirmada nesta terça-feira. Já Tiago e Ansaldi têm lesões de grau 1 no reto femural e no bíceps femural, respectivamente.

Se tem esses desfalques, ao menos o Atlético de Madrid contará com o retorno de Alessio Cerci, que cumpriu suspensão no último fim de semana, na partida contra o Espanyol. E as outras novidades da lista de relacionados são Saúl Ñíguez e o brasileiro Guilherme Siqueira.

Com uma vitória e uma derrota, o Atlético de Madrid está em segundo lugar no Grupo A da Liga dos Campeões, chave em que todos os outros times - Juventus, Malmö e Olympiacos - também somam três pontos após duas rodadas.