Gabi volta a ser titular no Atlético de Madrid contra o Córdoba

O técnico Diego Simeone confirmou nesta sexta-feira que o meio-campista Gabi vai retornar ao time titular do Atlético de Madrid na partida deste sábado contra o Córdoba, válida pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no Vicente Calderón. E o treinador destacou que o jogador é fundamental para o seu time.

"Gabi é o nosso coração. Há jogadores dentro da equipe que marcam o ritmo do time e Gabi é um deles, que quando está em boa forma responde a todas as necessidades para que a equipe jogue com a intensidade que ele transmite", destacou Simeone.

Por causa de uma contratura muscular, Gabi desfalcou o Atlético de Madrid na partida contra o Malmö, pela Liga dos Campeões da Europa, e ficou no banco de reservas do duelo com o Getafe, pelo Campeonato Espanhol.

A entrada de Gabi, que ocupará a vaga de Raúl García, será a única novidade na escalação do Atlético de Madrid, com a dupla de ataque sendo formada pelo croata Mario Mandzukic e pelo francês Antoine Griezmann diante do Córdoba.

Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid está em quinto lugar nesta edição do torneio nacional, com 20 pontos, dois a menos do que os líderes Barcelona e Sevilla.