Gabigol anuncia acordo com o Flamengo: 'Se é para o bem da nação, eu fico'

A novela finalmente acabou. Depois de muito suspense ao longo dos último meses, o atacante Gabigol ficará no Flamengo. O clube carioca conseguiu acertar a compra dos direitos econômicos do jogador com a Inter de Milão e garantiu assim a permanência. O anúncio da novidade veio por parte do próprio atacante, que publicou vídeo nas redes sociais para oficializar a continuidade na equipe.

"A nação me abraçou. Aqui vivemos intensamente. Nos apaixonamos! Sorrimos! Sofremos. Vibramos. Quebramos barreiras. Se é para o bem da nação, eu fico", narrou Gabriel em vídeo com os gols e principais lances dele no clube. O atacante chegou ao Flamengo por empréstimo no início do ano passado e se destacou como um dos principais jogadores. O momento mais especial foi ter marcado dois gols na final da Copa Libertadores contra o River Plate.

O desfecho da negociação veio durante conversas na Itália lideradas pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo do clube, Bruno Spindel. Os dois viajaram para Milão no fim de semana para se reunir com representantes da equipe. Entre o Flamengo e Gabriel já havia um acordo desde o ano pasado. Restava, no entanto, convencer a Inter.

Os valores da transferência ainda não foram revelados, mas é certo que o Flamengo fez um investimento alto. A temporada positiva de Gabriel Barbosa no ano passado fez o jogador ficar mais valorizado e até mesmo receber sondagens de outros times europeus. Aos 23 anos, o atacante chegou ao futebol europeu em 2016, mas nunca conseguiu render o esperado.

O imbróglio sobre a permanência de Gabriel fez o atacante ter umas férias mais longas neste início de ano. Ainda sem ter iniciado a pré-temporada, ele teve de aguardar o fim das negociações para saber onde jogaria. Precavido para uma possível perda, a diretoria do Flamengo foi ao mercado e até trouxe da Fiorentina o atacante Pedro, por empréstimo, como uma reposição.