Gabigol comemora feito como artilheiro do século do Flamengo: 'Marca expressiva'

Autor de um dos gols do Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, o atacante Gabriel Barbosa falou sobre o feito alcançado ao ter se tornado o artilheiro do time carioca no século. Ele chegou a 74 gols pelo time rubro-negro, ultrapassando Renato Abreu, que tem 73.

Na saída do gramado, o atacante flamenguista enalteceu o feito e dividiu a conquista com os companheiros. Além disso, lembrou que atuou com Renato Abreu no Santos.

"É uma marca expressiva. Estou muito feliz e divido esta marca com meus companheiros, que fazem a bola chegar até mim e aos goleiros que treinam muito comigo durante a semana", comentou o jogador, em entrevista ao SporTV.

"Joguei junto com ele no Santos. É uma honra com a pouca idade que tenho bater este recorde. Espero bater mais", completou o artilheiro.

Autor do gol nos pênaltis que deu o título ao Flamengo, o zagueiro Rodrigo Caio se redimiu após cometer a penalidade que culminou com o segundo gol do Palmeiras, o de empate. Ele lembrou das dificuldades que teve no ano passado com as lesões e elogiou a qualidade do elenco em mais uma conquista importante.

"O título mostra a força e união deste grupo. Cheguei em 2019 com o propósito de fazer história com a camisa do Flamengo. E é o que este grupo vem fazendo, não se contentando com o que tem e buscando sempre mais. Tenho certeza que não para por aqui", disse Rodrigo Caio.

Em campo, o Flamengo empatou com o Palmeiras por 2 a 2 no tempo normal e precisou do goleiro Diego Alves para ser campeão nas cobranças de pênaltis, vencendo por 6 a 5 e conquistando mais um título sob o comando de Rogério Ceni.