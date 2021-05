Gabigol doa respirador a hospital em cidade do interior paulista

O atacante Gabigol, do Flamengo, doou um respirador mecânico para o hospital Maria do Valle Pereira, na cidade de Tabapuã, interior do estado de São Paulo. Segundo Vivian Candolo Lourenço, gerente do hospital, o jogador teria se sensibilizado com a situação difícil do hospital.

O equipamento será utilizado para ajudar no tratamento de pacientes que estão em estado da grave da covid-19 e está avaliado em R$ 84 mil. Anteriormente, o hospital contava com apenas um respirador, mas que precisava passar por manutenção.

"Agora vamos enviar o antigo para manutenção e depois teremos dois equipamentos para tratar os pacientes. Esse equipamento veio em uma boa hora e com certeza vai ajudar a salvar muitas vidas", afirmou a gerente do hospital ao jornal Gazeta Interior.

Até o momento, Tabapuã tem 1.004 casos e 32 mortes por covid-19, segundo ferramenta do site G-1. A população do município era estimada pelo IBGE em 12.485 pessoas em 2020.

Gabigol está com o elenco do Flamengo no Chile para jogo contra o Unión La Calera pela Libertadores. O time rubro-negro precisa apenas de uma vitória para assegurar a classificação para o mata-mata da competição continental. Ao longo da pandemia, Gabigol já se envolveu em polêmica ao ser flagrado em uma aglomeração num cassino ilegal.