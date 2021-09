Gabigol é denunciado no STJD por chamar futebol brasileiro de 'várzea'

Gabriel Barbosa foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) por ter chamado o futebol brasileiro de "várzea" e pode pegar até seis jogos de gancho no Brasileirão. O atacante do Flamengo deu a declaração que o levou a ser denunciado após ser expulso na derrota por 4 a 0 para o Internacional, pela 15ª rodada, há um mês.

Na ocasião, aos 17 minutos da etapa final, Gabigol recebeu o segundo cartão amarelo por bater palmas ironicamente em direção ao árbitro. Enquanto deixava o gramado, o atacante rubro-negro disse: "Isso é uma piada! Por isso que o futebol brasileiro é essa várzea!". As palavras foram ouvidas pelo assistente número 1, que repassou ao árbitro. O juiz relatou na súmula.

"Este fato também se revela de extrema gravidade porque foi direcionado ao quarto árbitro da partida e com o nítido propósito de expor os profissionais à retaliação pública, eis que próximo das câmeras da televisão e de captação de áudio. A frase do denunciado, ao indicar que o futebol brasileiro é uma várzea por causa dos juízes de futebol, ofende toda a categoria e deve ser severamente punido por este órgão judicante", sustenta a procuradoria na acusação.

Gabigol será julgado no dia 17 de setembro, sexta-feira, pela quinta Comissão Disciplinar do STJD em sessão virtual agendada para as 10h.

A Procuradoria enquadrou Gabigol duas vezes no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O texto fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva; desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões". A pena prevê suspensão de uma a seis partidas. O jogador já cumpriu a punição automática pela expulsão.

Antes do julgamento, Gabigol, que está com a seleção brasileira na disputa das Eliminatórias, reforça o Flamengo contra o Palmeiras, domingo, às 16 horas, no Allianz Parque.