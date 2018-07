Gabigol faz primeiro gol pelo Benfica e encerra jejum de oito meses

Gabriel Barbosa, o Gabigol, enfim voltou a balançar as redes. O atacante brasileiro foi o autor do gol da vitória do Benfica sobre o Olhanense por 1 a 0, neste sábado, no estádio Algarve, pela Taça de Portugal. E o gol certamente trouxe um alívio para Gabigol. O ex-jogador do Santos não apenas fez o seu primeiro com a camisa do Benfica, como encerrou um incômodo jejum de oito meses. Seu último gol fora marcado apenas em 19 de fevereiro, na vitória da Inter de Milão sobre o Bologna.

No duelo deste sábado, que propiciou uma chance a inúmeros reservas do Benfica, como o lateral-direito brasileiro Douglas, Gabigol precisou de apenas quatro minutos para marcar. Depois de receber passe do volante português Pizzi, o atacante deu um sutil toque por cobertura para encobrir o goleiro e marcar um bonito gol.

"Foi um belo gol, e metade dele foi do Pizzi. Treinamos muito durante a semana e deu certo", comemorou Gabigol, enaltecendo a classificação do Benfica à quarta fase da Taça de Portugal. "Foi importante para mim e para a equipe. Que seja o primeiro de muitos."

Titular absoluto do Santos e esperança de renovação para o ataque da seleção brasileira, Gabigol chegou à Inter de Milão com moral, afinal havia acabado de conquistar o ouro olímpico no Rio-2016. Mas não engrenou, teve poucas oportunidades em campo e atuou em somente dez partidas oficiais - uma como titular.

Foi, então, emprestado para o Benfica, mas também teve dificuldades para se estabelecer. Escalado como titular em uma competição menos importante em Portugal, por fim, Gabigol aproveitou a oportunidade e encerrou o incômodo jejum.