Gabigol fica bem perto de voltar ao Santos em empréstimo de 1 ano

O Santos depende de detalhes para acertar o retorno do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, por empréstimo da Inter de Milão até o fim de 2018. O clube da Vila pagará 1,7 milhão de euros (R$ 6,69 milhões) pela negociação. Alguns sites italianos dão como certo o negócio.

A expectativa do clube paulista é de que o anúncio oficial do retorno do atacante, revelado nas categorias de base em 2012, poderá ser feito já nesta sexta-feira.

Enquanto o time da Baixada aguarda o desfecho feliz da negociação, no entanto, terá que lidar com o desfalque do seu principal atacante. Bruno Henrique tem suspeita de deslocamento de retina após a bolada no olho direito que levou no jogo com o Linense.

O atacante de 24 anos fará mais exames nos próximos dias. No entanto, ele está fora dos planos por tempo indeterminado para tratar do problema.