Gabriel Barbosa acerta últimos detalhes para fechar com o Flamengo

Gabriel Barbosa deve ser anunciado como novo reforço do Flamengo a qualquer momento. O clube carioca acertou sem empréstimo com a Inter de Milão e resta apenas alguns detalhes para o negócio ser oficializado. O ex-atacante do Santos firmará um contrato válido até o fim do ano e o time rubro-negro não irá pagar aos italianos pelo acerto, mas ficará responsável pelo salário do atleta.

Gabigol recebe algo em torno de R$ 1,25 milhão por mês. O Flamengo ficará responsável por pagar 100% do valor e, com isso, terá o tão esperado centroavante. O clube, inclusive, divulgou a sua numeração fixa para a próxima temporada e deixou a camisa 9 vaga.

Além do Flamengo, outros clubes sondaram o atacante, inclusive o próprio Santos tentou mantê-lo na equipe, sem sucesso. Grêmio, Corinthians, Cruzeiro e São Paulo foram alguns dos times que chegaram a demonstrar interesse no jogador.

O atacante está na cidade de Santos e aguarda pela autorização de seus representantes para viajar ao Rio de Janeiro e passar por exames, antes de firmar contrato. A delegação do Flamengo está nos Estados Unidos, onde disputará a Florida Cup. Ainda não está definido se Gabriel irá se juntar aos novos companheiros ou ficará no Rio, fazendo trabalho de recondicionamento físico.

Embora o Santos não tenha tido um ano de conquistas, Gabriel Barbosa foi muito bem e conseguiu algo inédito. Pela primeira vez na história, um jogador conseguiu ser, no mesmo ano, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, e da Copa do Brasil, com quatro gols.

Além de Gabriel Barbosa, o Flamengo também deve oficializar em breve o acerto com o meia Arrascaeta, do Cruzeiro. O jogador não tem ido aos treinamentos no clube mineiro e acabou causando uma grande discussão entre a diretoria dos dois clubes.