Gabigol ironiza pontapé de Hulk em rival e diz que ele iria ‘direto para a delegacia por agressão’

A rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG ultrapassa os campos. Além de protagonizarem jogos inesquecíveis e disputa por títulos ao longo de sua história, os clubes inflamam os bastidores desse clássico. Nesta segunda-feira, Gabigol, respondeu um torcedor rubro-negro em sua rede social, ironizando Hulk, principal jogador do time mineiro.

Durante o confronto entre Atlético-MG e Coritiba, que acabou em um empate de 1 a 1, o atacante deu um pontapé em Thiago Farias, sem disputa de bola. O lance gerou grande repercussão entre os torcedores, que pediam por uma expulsão de Hulk. Na ocasião, o árbitro Savio Pereira Sampaio apresentou apenas o cartão amarelo.

Gabigol não se ausentou da discussão. Em seu Twitter, o atacante respondeu a um torcedor do Flamengo, que afirmou que "se fosse o Gabigol (o lance) era para documentário, multa e suspensão", em comentário sobre Hulk. Na resposta, o jogador rubronegro acrescentou ainda que receberia "cartão vermelho, 25 jogos de suspensão.. e direto para a delegacia por agressão".

Ironizando Hulk, Gabigol também afirmou que, caso repetisse o mesmo lance, o assunto seria repercutido em todos os veículos da imprensa. "Um programa só para falar sobre isso, e ganharam (sic) ibope", comentou.

Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão.. e direto para a delegacia por agressão HAHAHAHAHAHA ahhhhh, matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso, e ganharam ibope ‍ https://t.co/NfHjKennwL — Gabi (@gabigol) April 25, 2022

Gabriel já recebeu punições por ações dentro e fora do campo durante sua passagem pelo Flamengo. Em 2021, ficou fora de dois jogos do Flamengo após aplaudir ironicamente o árbitro e afirmar que o futebol brasileiro "é uma várzea".

Nessa temporada, o Flamengo conquistou cinco pontos em quatro jogos e ocupa a oitava posição no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro, invicto, segue na vice-liderança da competição, com um jogo a menos em comparação ao clube carioca, que joga nesta quinta-feira pela Libertadores, contra a Universidad Católica do Chile.