Gabigol participa de vídeo na luta contra o coronavírus em sua cidade natal

A prefeitura de São Bernardo do Campo divulgou um vídeo em suas redes sociais em que que o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o protagonista. Natural da cidade do ABC paulista, o jogador do Flamengo narrou um texto enquanto imagens da cidade vazia e de profissionais da área da saúde e moradores imitando sua comemoração de gols eram mostradas na filmagem. Ele usou sua imagem para ajudar nesse período de isolamento social.

Natural do bairro de Cafezal, região do Montanhão, o atacante participou da gravação de forma espontânea e gratuita. Além das imagens da cidade vazia, o vídeo também mostra pessoas fazendo os gestos com os braços flexionados para cima, como se tivessem força, um movimento que se tornou referência de Gabigol quando marca um gol.

"A cidade onde nasci não é assim. Ela tem cor, tem amor, tem gente. Nós vamos vencer e quando tudo isso acabar, a gente volta com ainda mais força e garra. Agora, neste momento tão difícil, precisamos de união e coragem para vencer o vírus. A gente vai dar a volta por cima. Essa é a força que nossa São Bernardo precisa. Quero ver todo mundo levantando a cabeça", diz o atacante do Flamengo no vídeo.

De acordo com dados divulgados pela Secretaria da Saúde, a cidade de São Bernardo já conta com mais de 400 casos confirmados de coronavírus e 46 mortes. Há ainda mais de 1.400 casos suspeitos da doença e que aguardam confirmação dos testes. "Estamos a cada dia buscando mais ações para proteger a nossa população e a conscientização, sobre ficar em casa, é um dos pontos primordiais para salvar vidas", comentou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando.