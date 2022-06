Gabigol perde terceiro pênalti com a camisa do Flamengo e é vaiado pela torcida no Maracanã

Pela terceira vez em sua passagem pelo Flamengo, Gabigol perdeu um pênalti com a camisa rubro-negra. Desta vez, o atacante desperdiçou uma cobrança na partida contra o América-MG, válida pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de já ter perdido outras duas cobranças pelo Flamengo, esta foi a primeira vez que o camisa nove bateu um pênalti para fora. Nas outras oportunidades, contra Botafogo e Santos, ele acertou a trave. Em 35 cobranças realizadas, nenhuma foi defendida pelo goleiro adversário.

Gabigol chegou para a cobrança com o saldo positivo de seis pênaltis convertidos de forma consecutiva. Antes do erro, ele marcou o primeiro gol do Flamengo no Maracanã. Após a cobrança, ouviu algumas vaias da torcida ao encostar na bola.

Além da cobrança desperdiçada, o atacante foi cobrado por ter perdido uma chance clara cara a cara com Matheus Cavichioli, goleiro do América-MG. Aos 23 minutos do segundo tempo, Dorival Júnior chamou Everton Ribeiro para o lugar de Gabigol, que deixou o gramado sob um misto de vaias e aplausos.

A partida entre Flamengo e América-MG terminou com vitória da equipe carioca por 3 a 0. Além de Gabigol, Arrascaeta e Marinho foram às redes na noite deste sábado.