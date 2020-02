Gabigol se une à campanha contra a homofobia no futebol e vai usar camisa 24

O atacante Gabigol, do Flamengo, se uniu à campanha contra a homofobia, ao anunciar que jogará com número 24 (referência a uma associação homofóbica ao número no jogo do bicho), durante uma partida do Campeonato Carioca.

Inicialmente, a imprensa divulgou que o artilheiro rubro-negro iria entrar em campo com este uniforme na segunda-feira, 3, contra o Resende, pela 5ª rodada do torneio estadual.

Uma hora antes do início deste jogo, a assessoria de imprensa do clube carioca informou que Gabigol jogará com número 24 no sábado contra o Madureira, em confronto também válido pelo campeonato carioca 2020.

Gabigol "fez uma consulta sobre isso e o Flamengo concordou", acrescentou a assessoria do time.

O jogador, que veste tradicionalmente a camisa número 9, também vai homenagear o astro do basquete americano Kobe Bryant, falecido há uma semana, que usava a mesma numeração.

Através do Twitter, Gabigol postou no domingo o número 24, seguido das hashtags "#numeroderespeito" e "#KobeForever".

A questão da relação do 24 com a homofobia ganhou mais destaque no esporte em janeiro, quando o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, chegou dizer "24, aqui não", durante a apresentação de Cantillo. O número sempre foi usado pelo colombiano em sua passagem pelo Junior Barranquilla.

Pouco depois, o clube Bahia lançou a campanha "Número do respeito". "Número proibido? #NúmeroDoRespeito", tuitou a equipe em 28 de janeiro, com os emojis de uma bola de basquete e da bandeira com as cores do arco-íris do movimento LGBT+.

Em seguida, o jogadores Flávio (Bahia), Nenê (Fluminense) e Tailson (Santos) passaram a usar o número. O próprio Cantillo depois foi autorizado pelo Corinthians a usar a camisa 24.

É muito comum que os clubes deixem o número em branco em seus elencos por conta do preconceito, fato que o veterano Nenê diz não caber mais no futbeol.

"É uma representatividade enorme. Fico feliz de poder ser a cara dessa campanha, e também para homenagear um cara que foi ídolo não só no esporte, mas um símbolo de genialidade e superação que foi o Kobe. Sobre essa campanha (contra a homofobia), temos que dar os parabéns não só ao Bahia mas aos outros clubes que estão aderindo. Espero que isso possa ser um exemplo para os outros clubes."/Com informações da AFP